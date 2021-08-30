https://tr.sputniknews.com/20210830/rusya-afganistandan-tahliyeler-icin-liste-olusturmaya-basladi-1048439398.html

Rusya, Afganistan’dan tahliyeler için liste oluşturmaya başladı

Rusya, Afganistan’dan tahliyeler için liste oluşturmaya başladı

Rusya’nın Kabil Büyükelçiliği, Afganistan’dan ayrılmak isteyen kişiler için liste oluşturmaya başladı. Yeni tahliye uçuşlarıya Rus vatandaşları, Rusya’da... 30.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-30T10:39+0300

2021-08-30T10:39+0300

2021-08-30T10:38+0300

dünya

rusya

afganistan

tahliye

açıklama

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Rusya’nın Kabil Büyükelçiliği’nin Twitter’daki açıklamasında, Afganistan’dan ayrılmak isteyenler için liste oluşturulmaya başlandığı duyuruldu.Açıklamaya göre Rusya’ya düzenlenecek tahliye uçuşlarına Rus vatandaşları, Rusya’da oturum izni olanlar ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ-Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan) ülkelerinden kişiler katılabilecek.Ülkeden ayrılmak isteyen kişilerin kimlik belgelerinin kopyalarını büyükelçiliğe göndermesi gerektiği de belirtiliyor.Uçuşların ne zaman gerçekleştirileceği hakkında ise henüz bir bilgi verilmiyor.Afganistan’dan 26 Ağustos’ta 360 Rus, 38 KGAÖ ve Ukrayna vatandaşının tahliye edildiği bilgisi verilmişti.

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rusya, afganistan, tahliye, açıklama