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Rusya, Afganistan’dan tahliyeler için liste oluşturmaya başladı
Rusya, Afganistan’dan tahliyeler için liste oluşturmaya başladı
Rusya’nın Kabil Büyükelçiliği, Afganistan’dan ayrılmak isteyen kişiler için liste oluşturmaya başladı. Yeni tahliye uçuşlarıya Rus vatandaşları, Rusya’da... 30.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-30T10:39+0300
2021-08-30T10:38+0300
dünya
rusya
afganistan
tahliye
açıklama
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Rusya’nın Kabil Büyükelçiliği’nin Twitter’daki açıklamasında, Afganistan’dan ayrılmak isteyenler için liste oluşturulmaya başlandığı duyuruldu.Açıklamaya göre Rusya’ya düzenlenecek tahliye uçuşlarına Rus vatandaşları, Rusya’da oturum izni olanlar ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ-Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan) ülkelerinden kişiler katılabilecek.Ülkeden ayrılmak isteyen kişilerin kimlik belgelerinin kopyalarını büyükelçiliğe göndermesi gerektiği de belirtiliyor.Uçuşların ne zaman gerçekleştirileceği hakkında ise henüz bir bilgi verilmiyor.Afganistan’dan 26 Ağustos’ta 360 Rus, 38 KGAÖ ve Ukrayna vatandaşının tahliye edildiği bilgisi verilmişti.
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rusya, afganistan, tahliye, açıklama

Rusya, Afganistan’dan tahliyeler için liste oluşturmaya başladı

10:39 30.08.2021
© SputnikRusya'nın Kabil Büyükelçisi Dmitriy Jirnov
Rusya'nın Kabil Büyükelçisi Dmitriy Jirnov - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2021
© Sputnik
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Rusya’nın Kabil Büyükelçiliği, Afganistan’dan ayrılmak isteyen kişiler için liste oluşturmaya başladı. Yeni tahliye uçuşlarıya Rus vatandaşları, Rusya’da oturumu olanlar ve KGAÖ ülkelerinden kişiler Afganistan’dan ayrılabilecek.
Rusya’nın Kabil Büyükelçiliği’nin Twitter’daki açıklamasında, Afganistan’dan ayrılmak isteyenler için liste oluşturulmaya başlandığı duyuruldu.
Açıklamaya göre Rusya’ya düzenlenecek tahliye uçuşlarına Rus vatandaşları, Rusya’da oturum izni olanlar ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ-Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan) ülkelerinden kişiler katılabilecek.
Ülkeden ayrılmak isteyen kişilerin kimlik belgelerinin kopyalarını büyükelçiliğe göndermesi gerektiği de belirtiliyor.
Uçuşların ne zaman gerçekleştirileceği hakkında ise henüz bir bilgi verilmiyor.
Afganistan’dan 26 Ağustos’ta 360 Rus, 38 KGAÖ ve Ukrayna vatandaşının tahliye edildiği bilgisi verilmişti.
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