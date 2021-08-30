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Rusya’da bu sonbahar Batı Nil virüsü vakalarında artış bekleniyor
Rusya’da bu sonbahar Batı Nil virüsü vakalarında artış bekleniyor
Rusya’nın tüketici sağlığı denetim servisi Rospotrebnadzor, bu sonbahar ülkedeki Batı Nil virüsü vakalarının artabileceği uyarısında bulundu. Rospotrebnadzor... 30.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-30T16:22+0300
2021-08-30T16:22+0300
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Rus bilim insanları, iklim değişikliğinin sebep olduğu ılık hava sıcaklıklarının Batı Nil virüsü gibi virüslerin yol açtığı hastalıkların daha yaygın hâle gelebileceğini söylüyor.Rusya’nın tüketici sağlığı denetçisi Rospotrebnadzor’un yetkilileri, “Bu seneki elverişli iklim koşullarını; yani aşırı yağışları ve ılık ve uzun bir sonbahar geçireceğimizi düşünürsek, bu sonbahar yüksek sayıda virüs (Batı Nil virüsü) taşıyıcısı gözlemleyebiliriz” dedi.Asıl Afrika’da ortaya çıkan Batı Nil virüsü, Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika’ya yayılmış durumda. Virüs başlıca sivrisinek ısırması ile bulaşıyor ve insanlarda ölümcül olan nörolojik bir hastalığa yol açabiliyor. Ancak söz konusu virüs ile enfekte olan insanların çoğu hiçbir semptom göstermiyor.İnsanları, Batı Nil virüsünden koruyacak bir aşı yokDünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre söz konusu virüs, vakaların yaklaşık yüzde 20’sinde Batı Nil ateşine yol açıyor.Rusya’da ise şimdiye dek görülen Batı Nil virüsü ateşi vakalarının yüzde 80’i ülkenin, görece daha ılık ve nemli hava koşullarına sahip olan güneybatı bölgelerinde görüldü.DSÖ yetkilileri, insanları bu virüse karşı koruyacak bir aşı olmadığını söylüyor. Ancak atları söz konusu virüsten korumak için bir aşı geliştirilmiş durumda.
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afrika, rusya, dsö, rospotrebnadzor, korona, bati nil virüsü, koronavirüs

Rusya’da bu sonbahar Batı Nil virüsü vakalarında artış bekleniyor

16:22 30.08.2021
© AABatı Nil Virüsü
Batı Nil Virüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2021
© AA
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Rusya’nın tüketici sağlığı denetim servisi Rospotrebnadzor, bu sonbahar ülkedeki Batı Nil virüsü vakalarının artabileceği uyarısında bulundu. Rospotrebnadzor yetkilileri, ılık havaların ve şiddetli yağışların sivrisineklerin bu virüsü taşıması için uygun hava koşullarını yaratacağını söyledi.
Rus bilim insanları, iklim değişikliğinin sebep olduğu ılık hava sıcaklıklarının Batı Nil virüsü gibi virüslerin yol açtığı hastalıkların daha yaygın hâle gelebileceğini söylüyor.
Rusya’nın tüketici sağlığı denetçisi Rospotrebnadzor’un yetkilileri, “Bu seneki elverişli iklim koşullarını; yani aşırı yağışları ve ılık ve uzun bir sonbahar geçireceğimizi düşünürsek, bu sonbahar yüksek sayıda virüs (Batı Nil virüsü) taşıyıcısı gözlemleyebiliriz” dedi.
Asıl Afrika’da ortaya çıkan Batı Nil virüsü, Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika’ya yayılmış durumda. Virüs başlıca sivrisinek ısırması ile bulaşıyor ve insanlarda ölümcül olan nörolojik bir hastalığa yol açabiliyor. Ancak söz konusu virüs ile enfekte olan insanların çoğu hiçbir semptom göstermiyor.

İnsanları, Batı Nil virüsünden koruyacak bir aşı yok

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre söz konusu virüs, vakaların yaklaşık yüzde 20’sinde Batı Nil ateşine yol açıyor.
Rusya’da ise şimdiye dek görülen Batı Nil virüsü ateşi vakalarının yüzde 80’i ülkenin, görece daha ılık ve nemli hava koşullarına sahip olan güneybatı bölgelerinde görüldü.
DSÖ yetkilileri, insanları bu virüse karşı koruyacak bir aşı olmadığını söylüyor. Ancak atları söz konusu virüsten korumak için bir aşı geliştirilmiş durumda.
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