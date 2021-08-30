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https://tr.sputniknews.com/20210830/rusyanin-ankara-buyukelciliginden--30-agustos-tebrigi-1048439707.html
Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği'nden 30 Ağustos tebriği
Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği'nden 30 Ağustos tebriği
Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü ve dönemin Rusya Büyükelçisi Semyon Aralov Ilgın’ın yer aldığı bir fotoğrafla 30... 30.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-30T10:59+0300
2021-08-30T10:59+0300
dünya
rusya
mustafa kemal atatürk
ismet inönü
rusya sovyetleri
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Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği, sosyal medya hesabı üzerinden 30 Ağustos Zaferi Bayramı’nın 99. yıl dönümünü kutladı.Büyükelçiliğin Twitter’daki açıklamasında, şu ifadeler kullanıldı:“Sovyet Rusya’nın Türkiye'nin yanında yer aldığı Kurtuluş Savaşı’nda kazanılan zaferin 99. yıldönümünü kutlarız!Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü ve Rusya Büyükelçisi Semyon Aralov Ilgın manevralarında 1922.”
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rusya, mustafa kemal atatürk, ismet inönü, rusya sovyetleri, semyon aralov ilgın

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği'nden 30 Ağustos tebriği

10:59 30.08.2021
© AARusya - Türkiye bayrak
Rusya - Türkiye bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2021
© AA
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Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü ve dönemin Rusya Büyükelçisi Semyon Aralov Ilgın’ın yer aldığı bir fotoğrafla 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı.
Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği, sosyal medya hesabı üzerinden 30 Ağustos Zaferi Bayramı’nın 99. yıl dönümünü kutladı.
Büyükelçiliğin Twitter’daki açıklamasında, şu ifadeler kullanıldı:
“Sovyet Rusya’nın Türkiye'nin yanında yer aldığı Kurtuluş Savaşı’nda kazanılan zaferin 99. yıldönümünü kutlarız!
Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü ve Rusya Büyükelçisi Semyon Aralov Ilgın manevralarında 1922.”
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