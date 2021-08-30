https://tr.sputniknews.com/20210830/rusyanin-tatbikat-icin-yolladigi-askerler-kirgizistana-ulasti-1048453174.html
Rusya'nın tatbikat için yolladığı askerler Kırgızistan’a ulaştı
Rusya'nın tatbikat için yolladığı askerler Kırgızistan’a ulaştı
Rusya Merkezi Askeri Bölge, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ülkelerinin ortak ‘Rubej-2021’ tatbikatına katılacak yaklaşık 300 Rus asker ve 60’tan fazla... 30.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-30T18:13+0300
2021-08-30T18:13+0300
2021-08-30T18:14+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
taliban
rusya
tatbikat
kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)
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Rusya Merkezi Askeri Bölge’nin açıklamasında, Kırgızistan’a Tuva’da üslenen dağ motorlu piyade tugayı askerlerinin gönderildiği ifade edilirken tatbikata ayrıca Kırgızistan, Kazakistan ve Tacikistan askerlerinin katıldığı kaydedildi.Açıklamada, “Rus askerler, tatbikatta, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü üyesi ülkelerin topraklarına giren yasadışı silahlı oluşumları engelleme ve yok etme konulu ortak askeri operasyona hazırlık ve uygulama üzerinde çalışacak” ifadesine yer verildi.Kırgızistan’daki manevralar, Taliban’ın iktidara geldiği Afganistan’da gerilimin artması bağlamında yapılıyor.
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
afganistan, taliban, rusya, tatbikat, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)
Rusya'nın tatbikat için yolladığı askerler Kırgızistan’a ulaştı
18:13 30.08.2021 (güncellendi: 18:14 30.08.2021)
Rusya Merkezi Askeri Bölge, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ülkelerinin ortak ‘Rubej-2021’ tatbikatına katılacak yaklaşık 300 Rus asker ve 60’tan fazla teçhizatın Kırgızistan’a ulaştığını belirtti.
Rusya Merkezi Askeri Bölge’nin açıklamasında, Kırgızistan’a Tuva’da üslenen dağ motorlu piyade tugayı askerlerinin gönderildiği ifade edilirken tatbikata ayrıca Kırgızistan, Kazakistan ve Tacikistan askerlerinin katıldığı kaydedildi.
Açıklamada, “Rus askerler, tatbikatta, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü üyesi ülkelerin topraklarına giren yasadışı silahlı oluşumları engelleme ve yok etme konulu ortak askeri operasyona hazırlık ve uygulama üzerinde çalışacak” ifadesine yer verildi.
Kırgızistan’daki manevralar, Taliban’ın iktidara geldiği Afganistan’da gerilimin artması bağlamında yapılıyor.