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https://tr.sputniknews.com/20210830/sabah-yazari-altinok-ey-diyanet-yok-mu-fatih-beyin-damak-tadina-uygun-bir-fetvan-1048438928.html
Sabah yazarı Altınok: Ey Diyanet, yok mu Fatih Bey’in damak tadına uygun bir fetvan?
Sabah yazarı Altınok: Ey Diyanet, yok mu Fatih Bey’in damak tadına uygun bir fetvan?
Sabah yazarı Altınok, Habertürk yazarı Altaylı’nın, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın deniz ürünleriyle ilgili yöneltilen soruya verdiği yanıtına ilişkin yaptığı... 30.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-30T10:13+0300
2021-08-30T10:13+0300
türkiye
melih altınok
habertürk tv
sabah
fatih altaylı
habertürk gazetesi
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Diyanet İşleri Başkanlığı’nın "Yengeç, kalamar, ıstakoz, karides, midye, kurbağa vb. gibi deniz ürünleri yenilebilir mi?" sorusuna verdiği yanıt gündemden düşmüyor.Habertürk yazarı Fatihi Altaylı’nın konuya ilişkin yaptığı değerlendirmeyi köşesine taşıyan Sabah yazarı Melih Altınok, “Ey Diyanet, yok mu Fatih Bey’in damak tadına uygun bir fetvan?” başlıklı yazısında, şu ifadeleri kullandı:“Yeni Şafak'ın ‘Diyanet'ten midye karides fetvası: Helal değildir. Din İşleri Yüksek Kurulu, kabuklu deniz canlıları midye, kalamar, yengeç, ıstakoz ve karidesin helal olmadığına dair fetva yayınladı’ haberi ortalığı ayağa kaldırdı.Konuştuğum Diyanet yetkilileri, gazetenin yeni fetva gibi verdiği haberin, vatandaşın sorusu üzerine verilen eski bir cevap olduğunu söylüyorlar.‘Bir daha sorulursa da aynı cevabı veririz’ diyorlar.Ne desinler? Ne demelerini bekliyoruz? Dinler yüzlerce yıldır aynı şeyleri söylemiyorlar mı?Gelin görün ki ahalinin bir kısmı isyanda!En çok da günlerdir Diyanet'e ver yansın eden Fatih Altaylı rahatsız görünüyor?İnsan tepkisinin dozuna, ısrarına bakınca... Görgüsüzce Instagram profil fotoğraflarına koyduğu küçük bir servet değerindeki ıstakozları, jumbo karidesleri dinen caiz diye yediğini düşünüyor.Ey Diyanet İşleri Yüksek Kurulu!Yok mu bu mü'min kardeşinizin hayal kırıklığını giderecek, gönlünü ferahlatacak, sinirini alacak bir fetvanız?Baksanıza, adamcağız küstü, sözünü ettiğim profil fotoğrafını değiştirmek zorunda kaldı.Mesela yerine ne koysun? Fatih Bey'in memleketinde, Van Gölü'nden çıkan bol havyarlı inci kefali meşhurdur.Ne diyorsunuz? Caiz midir? Altaylı ne demişti?Fatih Altaylı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın deniz ürünleriyle ilgili yöneltilen bir soruya verdiği yanıtını, 'Osmanlı padişahları haram mı yedi?' başlıklı yazısında, şu ifadelerle değerlendirmişti.
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melih altınok, habertürk tv, sabah, fatih altaylı, habertürk gazetesi

Sabah yazarı Altınok: Ey Diyanet, yok mu Fatih Bey’in damak tadına uygun bir fetvan?

10:13 30.08.2021
© DHAMelih Altınok
Melih Altınok - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2021
© DHA
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Sabah yazarı Altınok, Habertürk yazarı Altaylı’nın, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın deniz ürünleriyle ilgili yöneltilen soruya verdiği yanıtına ilişkin yaptığı değerlendirmeye tepki gösterdi. Altınok, “Ey Diyanet İşleri Yüksek Kurulu! Yok mu bu mü'min kardeşinizin hayal kırıklığını giderecek, gönlünü ferahlatacak, sinirini alacak bir fetvanız?” dedi.
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın "Yengeç, kalamar, ıstakoz, karides, midye, kurbağa vb. gibi deniz ürünleri yenilebilir mi?" sorusuna verdiği yanıt gündemden düşmüyor.
Habertürk yazarı Fatihi Altaylı’nın konuya ilişkin yaptığı değerlendirmeyi köşesine taşıyan Sabah yazarı Melih Altınok, “Ey Diyanet, yok mu Fatih Bey’in damak tadına uygun bir fetvan?” başlıklı yazısında, şu ifadeleri kullandı:
Yeni Şafak'ın ‘Diyanet'ten midye karides fetvası: Helal değildir. Din İşleri Yüksek Kurulu, kabuklu deniz canlıları midye, kalamar, yengeç, ıstakoz ve karidesin helal olmadığına dair fetva yayınladı’ haberi ortalığı ayağa kaldırdı.
Konuştuğum Diyanet yetkilileri, gazetenin yeni fetva gibi verdiği haberin, vatandaşın sorusu üzerine verilen eski bir cevap olduğunu söylüyorlar.
‘Bir daha sorulursa da aynı cevabı veririz’ diyorlar.
Ne desinler? Ne demelerini bekliyoruz? Dinler yüzlerce yıldır aynı şeyleri söylemiyorlar mı?
Gelin görün ki ahalinin bir kısmı isyanda!
En çok da günlerdir Diyanet'e ver yansın eden Fatih Altaylı rahatsız görünüyor?
İnsan tepkisinin dozuna, ısrarına bakınca... Görgüsüzce Instagram profil fotoğraflarına koyduğu küçük bir servet değerindeki ıstakozları, jumbo karidesleri dinen caiz diye yediğini düşünüyor.
Ey Diyanet İşleri Yüksek Kurulu!
Yok mu bu mü'min kardeşinizin hayal kırıklığını giderecek, gönlünü ferahlatacak, sinirini alacak bir fetvanız?
Baksanıza, adamcağız küstü, sözünü ettiğim profil fotoğrafını değiştirmek zorunda kaldı.
Mesela yerine ne koysun? Fatih Bey'in memleketinde, Van Gölü'nden çıkan bol havyarlı inci kefali meşhurdur.
Ne diyorsunuz? Caiz midir?

Altaylı ne demişti?

Fatih Altaylı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın deniz ürünleriyle ilgili yöneltilen bir soruya verdiği yanıtını, 'Osmanlı padişahları haram mı yedi?' başlıklı yazısında, şu ifadelerle değerlendirmişti.
“Bizim Diyanet’e göre Osmanlı padişahları haram yiyordu. Ama merak etmeyin bu Diyanet o gün var olsa idi bununla ilgili de fetva vermezdi. Onlar da rahat rahat yerlerdi."
040110
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