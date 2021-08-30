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Serdar Ortaç koronavirüse yakalandı
Serdar Ortaç koronavirüse yakalandı
Şarkıcı Serdar Ortaç’ın Kovid-19'a yakalandığı açıklandı. Ortaç'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 30.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-30T09:43+0300
2021-08-30T09:43+0300
2021-08-30T09:43+0300
koronavirüs
serdar ortaç
karantina
koronavirüs
kovid-19
türkiye’de kovid-19 salgını
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Şarkıcı Serdar Ortaç’ın yaptırdığı yeni tip koronavirüse (Kovid-19) testi pozitif çıktı. Kovid-19'a karşı geçtiğimiz aylarda aşı olan Ortaç’ın genel sağlık durumunun iyi olduğu ve evinde karantinaya girdiği belirtildi.
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serdar ortaç, karantina, koronavirüs, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını
Serdar Ortaç koronavirüse yakalandı
Şarkıcı Serdar Ortaç’ın Kovid-19'a yakalandığı açıklandı. Ortaç'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Şarkıcı
Serdar Ortaç’
ın yaptırdığı yeni tip koronavirüse (Kovid-19)
testi
pozitif çıktı.
Kovid-19'a karşı geçtiğimiz aylarda aşı olan Ortaç’ın genel sağlık durumunun iyi olduğu ve evinde karantinaya girdiği belirtildi.