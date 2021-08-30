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Sipariş ettiği içecekteki arının boğazından sokması nedeniyle hayatını kaybetti
Sipariş ettiği içecekteki arının boğazından sokması nedeniyle hayatını kaybetti
İş gezisi için Karadağ’a giden Vural Şenalp, bir restoranda yudumladığı içecekteki arının boğazından sokmasıyla hayatını kaybetti. 30.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-30T10:46+0300
2021-08-30T10:46+0300
türkiye
karadağ
içecek
arı
gezi
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İstanbul’da şans oyunu bayisi işleten evli ve bir çocuk babası 51 yaşındaki Vural Şenalp, bir arkadaşı ile iş gezisi için Karadağ’ın Budva kentine gitti.Hem iş görüşmesi hem de tatil yapacağı belirtilen Şenalp, 22 Ağustos 2021 pazar günü, arkadaşı ile yemek için deniz kenarında bir restorana oturdu.Hürriyet’in haberine göre Şenalp, sipariş ettiği içecekten bir yudum aldı. Aldığı yudumla birlikte boğazında bir acı hissetti. Şenalp, fark etmediği arının içeceğiyle birlikte ağzının içine girdiğini anladı. Vural Şenalp, kendine gelmek için denize atladı. Denizde bir süre yüzen Şenalp, bir süre sonra hareketsiz kaldı. Arkadaşı hemen denize koştu ve çevredekilerle birlikte Şenalp’i kıyıya çıkardı.Şenalp’e ilk müdahaleyi kıyıda bulunan sağlık ekibi yaptı. Yaklaşık 10 dakika yapılan kalp masajının ardından biraz kendine gelen Şenalp, ambulansla hastaneye götürüldü.İki gün yoğun bakımda kaldıHastanadeki doktorlar, arının Şenalp’i boğazından soktuğunu belirledi. Yoğun bakımda iki gün kalan Şenalp, Türkiye’ye getirilmek istendiği gün hastanede hayatını kaybetti.Vural Şenalp’in cenazesi geçen perşembe günü Karadağ’dan Türkiye’ye getirildi. Şenalp için cuma günü Zincirlikuyu Cami’nde cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından Şenalp’in cansız bedeni Kilyos Mezarlığı’na götürülerek defnedildi.
türkiye
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karadağ, içecek, arı, iş, gezi

Sipariş ettiği içecekteki arının boğazından sokması nedeniyle hayatını kaybetti

10:46 30.08.2021
© AFP 2021 / DANIEL LEAL-OLIVASArı
Arı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2021
© AFP 2021 / DANIEL LEAL-OLIVAS
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İş gezisi için Karadağ’a giden Vural Şenalp, bir restoranda yudumladığı içecekteki arının boğazından sokmasıyla hayatını kaybetti.
İstanbul’da şans oyunu bayisi işleten evli ve bir çocuk babası 51 yaşındaki Vural Şenalp, bir arkadaşı ile iş gezisi için Karadağ’ın Budva kentine gitti.
Hem iş görüşmesi hem de tatil yapacağı belirtilen Şenalp, 22 Ağustos 2021 pazar günü, arkadaşı ile yemek için deniz kenarında bir restorana oturdu.
Hürriyet’in haberine göre Şenalp, sipariş ettiği içecekten bir yudum aldı. Aldığı yudumla birlikte boğazında bir acı hissetti. Şenalp, fark etmediği arının içeceğiyle birlikte ağzının içine girdiğini anladı. Vural Şenalp, kendine gelmek için denize atladı. Denizde bir süre yüzen Şenalp, bir süre sonra hareketsiz kaldı. Arkadaşı hemen denize koştu ve çevredekilerle birlikte Şenalp’i kıyıya çıkardı.
Şenalp’e ilk müdahaleyi kıyıda bulunan sağlık ekibi yaptı. Yaklaşık 10 dakika yapılan kalp masajının ardından biraz kendine gelen Şenalp, ambulansla hastaneye götürüldü.

İki gün yoğun bakımda kaldı

Hastanadeki doktorlar, arının Şenalp’i boğazından soktuğunu belirledi. Yoğun bakımda iki gün kalan Şenalp, Türkiye’ye getirilmek istendiği gün hastanede hayatını kaybetti.
Vural Şenalp’in cenazesi geçen perşembe günü Karadağ’dan Türkiye’ye getirildi. Şenalp için cuma günü Zincirlikuyu Cami’nde cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından Şenalp’in cansız bedeni Kilyos Mezarlığı’na götürülerek defnedildi.
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