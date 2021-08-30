https://tr.sputniknews.com/20210830/siyasette-baraj-tartismasi-cumhur-ittifaki-yuzde-7-iyi-parti-yuzde-5-chp-ise-kalksin-istiyor-1048451808.html

Siyasette baraj tartışması: Cumhur İttifakı yüzde 7, İYİ Parti yüzde 5, CHP ise kalksın istiyor

Siyasette baraj tartışması: Cumhur İttifakı yüzde 7, İYİ Parti yüzde 5, CHP ise kalksın istiyor

AK Parti tarafından hazırlanan Siyasi Partiler ve Seçim Yasası'nda değişiklik ile seçim barajının yüzde 7’ye düşürülmesi öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Recep... 30.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-30T17:16+0300

2021-08-30T17:16+0300

2021-08-30T17:17+0300

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AK Parti tarafından hazırlanan Siyasi Partiler ve Seçim Yasası, Cumhur İttifakı’nın diğer ortağı MHP’nin görüşüne sunuldu. AK Parti’de Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı MHP’de de Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız başkanlığında yapılan çalışmada düzenlemenin ana iskelet ortaya çıktı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ve Karadağ ziyareti sonrası yaptığı açıklamada "Barajla ilgili olarak şu anda belirgin hale gelen aslında 7, ama bu konuda Cumhur İttifakı olarak MHP'li arkadaşlarımızın nihai kararını bizim arkadaşlarımız henüz almış değiller. Ancak 7 netleşmiş vaziyette. MHP de 7'ye olumlu bakıyor" sözleri ile barajın düşürüleceğinin sinyalini verdi.AK Parti ile MHP arasından devam eden görüşmeler sonrasında barajla ilgili kesin karar verilecek. Barajın düşürülmesini de öngören düzenlemenin 1 Ekim’de başlayacak olan yeni yasama döneminde TBMM gündemine gelmesi bekleniyor. Yasal düzenlemenin bir sonraki seçimlerde uygulanabilmesi için seçimlerden bir yıl önce mecliste kabul edilmesi ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması gerekiyor.CHP: Baraj tamamen kalkmalıCumhurbaşkanı Erdoğan’ın barajın yüzde 7’ye düşme önerisini Sputnik’e değerlendiren CHP’nin Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek şunları söyledi:İYİ Parti: Önerimiz yüzde 5İYİ Parti’nin Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı ise partisinin barajla ilgili görüşünü şu sözlerle açıkladı:

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2021

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