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https://tr.sputniknews.com/20210830/siyasette-baraj-tartismasi-cumhur-ittifaki-yuzde-7-iyi-parti-yuzde-5-chp-ise-kalksin-istiyor-1048451808.html
Siyasette baraj tartışması: Cumhur İttifakı yüzde 7, İYİ Parti yüzde 5, CHP ise kalksın istiyor
Siyasette baraj tartışması: Cumhur İttifakı yüzde 7, İYİ Parti yüzde 5, CHP ise kalksın istiyor
AK Parti tarafından hazırlanan Siyasi Partiler ve Seçim Yasası'nda değişiklik ile seçim barajının yüzde 7’ye düşürülmesi öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Recep... 30.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-30T17:16+0300
2021-08-30T17:17+0300
politika
ak parti
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baraj
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iyi parti
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AK Parti tarafından hazırlanan Siyasi Partiler ve Seçim Yasası, Cumhur İttifakı’nın diğer ortağı MHP’nin görüşüne sunuldu. AK Parti’de Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı MHP’de de Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız başkanlığında yapılan çalışmada düzenlemenin ana iskelet ortaya çıktı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ve Karadağ ziyareti sonrası yaptığı açıklamada "Barajla ilgili olarak şu anda belirgin hale gelen aslında 7, ama bu konuda Cumhur İttifakı olarak MHP'li arkadaşlarımızın nihai kararını bizim arkadaşlarımız henüz almış değiller. Ancak 7 netleşmiş vaziyette. MHP de 7'ye olumlu bakıyor" sözleri ile barajın düşürüleceğinin sinyalini verdi.AK Parti ile MHP arasından devam eden görüşmeler sonrasında barajla ilgili kesin karar verilecek. Barajın düşürülmesini de öngören düzenlemenin 1 Ekim’de başlayacak olan yeni yasama döneminde TBMM gündemine gelmesi bekleniyor. Yasal düzenlemenin bir sonraki seçimlerde uygulanabilmesi için seçimlerden bir yıl önce mecliste kabul edilmesi ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması gerekiyor.CHP: Baraj tamamen kalkmalıCumhurbaşkanı Erdoğan’ın barajın yüzde 7’ye düşme önerisini Sputnik’e değerlendiren CHP’nin Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek şunları söyledi:İYİ Parti: Önerimiz yüzde 5İYİ Parti’nin Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı ise partisinin barajla ilgili görüşünü şu sözlerle açıkladı:
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ak parti, chp, mhp, seçim, baraj, erken seçim, seçim sonuçları, genel seçim, iyi parti, seçim barajı, seçim yasası

Siyasette baraj tartışması: Cumhur İttifakı yüzde 7, İYİ Parti yüzde 5, CHP ise kalksın istiyor

17:16 30.08.2021 (güncellendi: 17:17 30.08.2021)
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© REUTERS
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AK Parti tarafından hazırlanan Siyasi Partiler ve Seçim Yasası'nda değişiklik ile seçim barajının yüzde 7’ye düşürülmesi öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP ile barajın yüzde 7’ye düşürülmesi için görüştüklerini açıkladı. CHP barajın tamamen kaldırılmasını isterken, İYİ Parti’nin teklifi ise yüzde 5.
AK Parti tarafından hazırlanan Siyasi Partiler ve Seçim Yasası, Cumhur İttifakı’nın diğer ortağı MHP’nin görüşüne sunuldu. AK Parti’de Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı MHP’de de Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız başkanlığında yapılan çalışmada düzenlemenin ana iskelet ortaya çıktı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ve Karadağ ziyareti sonrası yaptığı açıklamada "Barajla ilgili olarak şu anda belirgin hale gelen aslında 7, ama bu konuda Cumhur İttifakı olarak MHP'li arkadaşlarımızın nihai kararını bizim arkadaşlarımız henüz almış değiller. Ancak 7 netleşmiş vaziyette. MHP de 7'ye olumlu bakıyor" sözleri ile barajın düşürüleceğinin sinyalini verdi.
AK Parti ile MHP arasından devam eden görüşmeler sonrasında barajla ilgili kesin karar verilecek. Barajın düşürülmesini de öngören düzenlemenin 1 Ekim’de başlayacak olan yeni yasama döneminde TBMM gündemine gelmesi bekleniyor. Yasal düzenlemenin bir sonraki seçimlerde uygulanabilmesi için seçimlerden bir yıl önce mecliste kabul edilmesi ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması gerekiyor.

CHP: Baraj tamamen kalkmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın barajın yüzde 7’ye düşme önerisini Sputnik’e değerlendiren CHP’nin Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek şunları söyledi:

“Cumhur İttifakı çok derin bir çelişki içerisinde. Referandum sürecindeki tartışmaları hatırlarsanız bu sistemde baraj olmayacaktı. Baraj yüzde 10 değil de yüzde 7 olsun demek çok büyük bir demokrasi ayıbı. Bu sistemde baraj hiç olmamalı. Çünkü hükümet meclisin içinde çıkmıyor. Parlamenter sistemlerde millet meclisi seçer hükümet meclisin içinde çıkar ve meclisten aldığı güvenle çalışır. Ama bu patronlu başkanlık sistemi dedikleri tek adam sisteminde hükümeti yürütmeyi bir kişi temsil ediyor. Hükümet meclisin içinden çıkmadığına göre baraj neden var. Bu sistemde barajı savunma çok büyük bir demokrasi ayıbı. Parlamenter sistemde baraj tartışılabilir. Bu sistemde baraj sıfır olmalı hiç olmamalı. Türkiye artık bu sistemle yönetilemez. Onun için biz ilk seçimde iktidar olacağız ve demokratik hukuk sistemi için güçlendirilmiş parlamenter sistemi tesis edeceğiz. Bu sistemde baraj ya olmayacak yada buna birlikte karar vereceğiz. Bu baraj 12 Eylül darbesinin bir ürünüdür.”

İYİ Parti: Önerimiz yüzde 5

İYİ Parti’nin Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı ise partisinin barajla ilgili görüşünü şu sözlerle açıkladı:

“TBMM halkın iradesinin temsil edildiği yerdir. Eğer halkın iradesinin önemli bir bölümü mecliste temsil edilmiyor ise bu sistemde bir hata var demektir. Yüzde 10 barajı yüksek bir barajdır. Milli iradenin bir kısmı maalesef bu baraj yüzünden mecliste temsil edilemiyor. Bizim İYİ parti olarak parti programımızda genel baraj yüzde 5 olarak belirlenmiştir. Yüzde 7 bizim için uygundur ancak bizim ideal gördüğümüz baraj yüzde 5’tir.”

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