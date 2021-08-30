https://tr.sputniknews.com/20210830/son-24-saatte-19-bin-557-kisinin-koronavirus-testi-pozitif-cikti-245-kisi-hayatini-kaybetti-1048456177.html

Son 24 saatte 19 bin 557 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 245 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte 19 bin 557 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 245 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 557 yeni vaka tespit edilirken 245 kişi de hayatını kaybetti. 30.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-30T20:02+0300

2021-08-30T20:02+0300

2021-08-30T20:10+0300

yaşam

koronavirüs

fahrettin koca

sağlık bakanı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs tablosunu Twitter'dan duyurdu.Toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi için aşı olunması gerektiğine dikkat çeken Bakan Koca, "Yeni vaka sayımız 19.557 yerine 9.557 olabilirdi. Tedbirler sıkı tutulsa vefat sayılarının da hızla düşeceğini biliyoruz. Toplum bağışıklığı ise tedbir ve aşıyla kolay bir hedef! Her gün ağır sonuçları olan bu tabloyu artık değiştirelim. Başarabiliriz" dedi.

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2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

koronavirüs, fahrettin koca, sağlık bakanı