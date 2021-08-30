Son 24 saatte 19 bin 557 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 245 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs tablosunu Twitter'dan duyurdu.Toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi için aşı olunması gerektiğine dikkat çeken Bakan Koca, "Yeni vaka sayımız 19.557 yerine 9.557 olabilirdi. Tedbirler sıkı tutulsa vefat sayılarının da hızla düşeceğini biliyoruz. Toplum bağışıklığı ise tedbir ve aşıyla kolay bir hedef! Her gün ağır sonuçları olan bu tabloyu artık değiştirelim. Başarabiliriz" dedi.
Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 557 yeni vaka tespit edilirken 245 kişi de hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs tablosunu Twitter'dan duyurdu.
Toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi için aşı olunması gerektiğine dikkat çeken Bakan Koca, "Yeni vaka sayımız 19.557 yerine 9.557 olabilirdi. Tedbirler sıkı tutulsa vefat sayılarının da hızla düşeceğini biliyoruz. Toplum bağışıklığı ise tedbir ve aşıyla kolay bir hedef! Her gün ağır sonuçları olan bu tabloyu artık değiştirelim. Başarabiliriz" dedi.
Yeni vaka sayımız 19.557 yerine 9.557 olabilirdi. Tedbirler sıkı tutulsa vefat sayılarının da hızla düşeceğini biliyoruz. Toplum bağışıklığı ise tedbir ve aşıyla kolay bir hedef! Her gün ağır sonuçları olan bu tabloyu artık değiştirelim. Başarabiliriz! https://t.co/RVlhe7786Opic.twitter.com/hSqskMkqQP