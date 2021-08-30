https://tr.sputniknews.com/20210830/tacikistan-daglarinda-500-rus-askerin-katilimiyla-tatbikat-1048447979.html

Tacikistan dağlarında 500 Rus askerin katılımıyla tatbikat

Tacikistan dağlarında 500 Rus askerin katılımıyla tatbikat

Taliban’ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan’daki durum doğrultusunda, Rus askerleri Tacikistan’da tatbikata başladı. 30.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-30T15:12+0300

2021-08-30T15:12+0300

2021-08-30T15:13+0300

taliban kontrolünde afganistan

ortak tatbikat

tacikistan

kgaö

kırgızistan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1e/1048447820_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4eeff00a482d2a7eaec547ce6ce63873.jpg

Rusya’nın Merkezi Askeri Birimi’nden yapılan açıklamada, “Tacikistan’da konuşlu 201. Rus askeri üssünden motorize tüfek birliği personelinin katılımıyla canlı atışların yapıldığı taktik tatbikatlar başladı” ifadeleri kullanıldı.Açıklamaya göre gece ve gündüz saatlerinde devam edecek tatbikatta 500 Rus asker yer alacak.Tatbikatta BTR-82A zırhlı personel taşıyıcılar, AGS-17 bombaatarı, RPG-7 tanksavar silahı kullanılacak.Bu tatbikat bu ay Rusya’nın Afganistan sınırı yakınlarında gerçekleştirdiği üçüncü tatbikat. Gelecek ay Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) de Kırgızistan’da bir tatbikat gerçekleştirilecek.

tacikistan

kırgızistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ortak tatbikat, tacikistan, kgaö, kırgızistan