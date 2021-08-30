Tacikistan dağlarında 500 Rus askerin katılımıyla tatbikat

Rusya’nın Merkezi Askeri Birimi’nden yapılan açıklamada, “Tacikistan’da konuşlu 201. Rus askeri üssünden motorize tüfek birliği personelinin katılımıyla canlı atışların yapıldığı taktik tatbikatlar başladı” ifadeleri kullanıldı.Açıklamaya göre gece ve gündüz saatlerinde devam edecek tatbikatta 500 Rus asker yer alacak.Tatbikatta BTR-82A zırhlı personel taşıyıcılar, AGS-17 bombaatarı, RPG-7 tanksavar silahı kullanılacak.Bu tatbikat bu ay Rusya’nın Afganistan sınırı yakınlarında gerçekleştirdiği üçüncü tatbikat. Gelecek ay Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) de Kırgızistan’da bir tatbikat gerçekleştirilecek.
Taliban’ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan’daki durum doğrultusunda, Rus askerleri Tacikistan’da tatbikata başladı.
Rusya’nın Merkezi Askeri Birimi’nden yapılan açıklamada, “Tacikistan’da konuşlu 201. Rus askeri üssünden motorize tüfek birliği personelinin katılımıyla canlı atışların yapıldığı taktik tatbikatlar başladı” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamaya göre gece ve gündüz saatlerinde devam edecek tatbikatta 500 Rus asker yer alacak.