Tacikistan’daki Rus askerlerden S-300’lü tatbikat

Rusya Merkezi Askeri Bölgesi'nden yapılan açıklamada, Afganistan’daki gerilim ortamında Tacikistan’daki Rus askerlerin S-300 uzun menzilli hava savunma sistemlerini devreye alarak tatbikat gerçekleştirdiklerini, çalışma kapsamında göreceli düşmana ait 5 hava hedefine elektronik ortamda füze fırlatıldığı belirtildi.“S-300PS uçaksavar füze sistemleri taburunun birimleri, Tacikistan'da yapılan tatbikatta göreceli düşmanın 201. askeri üssündeki tesislerine yönelik hava saldırısını püskürttü ve 5'ten fazla hava hedefini vurdu” denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:Açıklamaya göre ayrıca yaklaşık 100 askerin katıldığı taktik tatbikat çerçevesinde muharebe birimlerinin hava savunma sistemlerini yeniden doldurma, muharebe pozisyonlarını donatma çalışması yaptı, 201. askeri üssün güvenlik ve savunma birimleri, göreceli sabotaj ve keşif gruplarının taburun muharebe mevzilerine gerçekleştirdiği saldırıyı püskürttü.Rusya Merkezi Askeri Bölgesi daha önce 201. askeri üsse bağlı Rus askerlerin Tacikistan’ın dağlık bölgesindeki poligonda başlattığı tatbikata 500'e yakın asker ile çok sayıda askeri aracın katıldığını duyurmuştu.
Afganistan’daki gerilim sürerken komşu ülke Tacikistan’daki Rus askerlerin, S-300 uzun menzilli hava savunma sistemlerini devreye alarak tatbikat gerçekleştirdikleri, çalışma kapsamında füze fırlatma imitasyonunun yapıldığı bildirildi.
Rusya Merkezi Askeri Bölgesi'nden yapılan açıklamada, Afganistan’daki gerilim ortamında Tacikistan’daki Rus askerlerin S-300 uzun menzilli hava savunma sistemlerini devreye alarak tatbikat gerçekleştirdiklerini, çalışma kapsamında göreceli düşmana ait 5 hava hedefine elektronik ortamda füze fırlatıldığı belirtildi.
“S-300PS uçaksavar füze sistemleri taburunun birimleri, Tacikistan'da yapılan tatbikatta göreceli düşmanın 201. askeri üssündeki tesislerine yönelik hava saldırısını püskürttü ve 5'ten fazla hava hedefini vurdu” denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
“Askerler, göreceli düşmana ait farklı yönlerden ve irtifalardan saldıran modern hava saldırı araçlarını taklit eden hava hedeflerine önleme yaptı, refakat etti ve güdümlü uçaksavar füzeleri fırlatılma imitasyonu gerçekleştirdi.”
Açıklamaya göre ayrıca yaklaşık 100 askerin katıldığı taktik tatbikat çerçevesinde muharebe birimlerinin hava savunma sistemlerini yeniden doldurma, muharebe pozisyonlarını donatma çalışması yaptı, 201. askeri üssün güvenlik ve savunma birimleri, göreceli sabotaj ve keşif gruplarının taburun muharebe mevzilerine gerçekleştirdiği saldırıyı püskürttü.
Rusya Merkezi Askeri Bölgesi daha önce 201. askeri üsse bağlı Rus askerlerin Tacikistan’ın dağlık bölgesindeki poligonda başlattığı tatbikata 500'e yakın asker ile çok sayıda askeri aracın katıldığını duyurmuştu.