https://tr.sputniknews.com/20210830/tacikistandaki-rus-askerlerden-s-300lu-tatbikat-1048458571.html

Tacikistan’daki Rus askerlerden S-300’lü tatbikat

Tacikistan’daki Rus askerlerden S-300’lü tatbikat

Afganistan’daki gerilim sürerken komşu ülke Tacikistan’daki Rus askerlerin, S-300 uzun menzilli hava savunma sistemlerini devreye alarak tatbikat... 30.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-30T21:59+0300

2021-08-30T21:59+0300

2021-08-30T21:59+0300

taliban kontrolünde afganistan

rusya

afganistan

tatbikat

s-300

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Rusya Merkezi Askeri Bölgesi'nden yapılan açıklamada, Afganistan’daki gerilim ortamında Tacikistan’daki Rus askerlerin S-300 uzun menzilli hava savunma sistemlerini devreye alarak tatbikat gerçekleştirdiklerini, çalışma kapsamında göreceli düşmana ait 5 hava hedefine elektronik ortamda füze fırlatıldığı belirtildi.“S-300PS uçaksavar füze sistemleri taburunun birimleri, Tacikistan'da yapılan tatbikatta göreceli düşmanın 201. askeri üssündeki tesislerine yönelik hava saldırısını püskürttü ve 5'ten fazla hava hedefini vurdu” denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:Açıklamaya göre ayrıca yaklaşık 100 askerin katıldığı taktik tatbikat çerçevesinde muharebe birimlerinin hava savunma sistemlerini yeniden doldurma, muharebe pozisyonlarını donatma çalışması yaptı, 201. askeri üssün güvenlik ve savunma birimleri, göreceli sabotaj ve keşif gruplarının taburun muharebe mevzilerine gerçekleştirdiği saldırıyı püskürttü.Rusya Merkezi Askeri Bölgesi daha önce 201. askeri üsse bağlı Rus askerlerin Tacikistan’ın dağlık bölgesindeki poligonda başlattığı tatbikata 500'e yakın asker ile çok sayıda askeri aracın katıldığını duyurmuştu.

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rusya, afganistan, tatbikat, s-300