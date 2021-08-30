https://tr.sputniknews.com/20210830/taliban-afganlarin-ulke-disina-seyahat-etmesine-izin-verecek-1048433289.html

'Taliban Afganların ülke dışına seyahat etmesine izin verecek'

'Taliban Afganların ülke dışına seyahat etmesine izin verecek'

Taliban'ın, Afganistan'dan ayrılmak isteyenlerin çıkışına müsaade edeceği yönünde güvence verdiği belirtildi. 30.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-30T01:12+0300

2021-08-30T01:12+0300

2021-08-30T01:16+0300

taliban kontrolünde afganistan

taliban

afgan

seyahat

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Aralarında Türkiye, İngiltere, ABD ve Almanya'nın da olduğu 100 ülke tarafından Afganların ülke dışına seyahatine ilişkin ortak açıklama yapıldı.Açıklamada, bu ülkelerin, vatandaşları, kendilerine çalışan Afganlar ve risk altındakilerin Afganistan dışındaki noktalara özgürce seyahat etmeye devam etmelerini sağlamaya kararlı olduğu kaydedildi.Anadolu Ajansı tarafından paylaşılan habere göre ortak metinde, "Taliban'dan tüm yabancı uyrukluların ve ülkelerimizden seyahat izni olan herhangi bir Afgan vatandaşının, hareket noktalarına güvenli ve düzenli bir şekilde gitmelerine ve ülke dışına seyahat etmelerine izin vereceğine dair güvence aldık" denildi.Belirlenen Afganlara seyahat belgeleri sağlamaya devam edileceği vurgulanan açıklamada, Taliban'ın da bu kişilerin imzacı ülkelere seyahat edebileceklerine dair taahhüt verdiği belirtilerek, "Taliban'ın bunu doğrulayan" açıklamalarına dikkat çekildi.

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2021

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taliban, afgan, seyahat