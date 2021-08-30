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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210830/taliban-hava-saldirisi-nedeniyle-abdyi-kinadi-1048439128.html
Taliban, hava saldırısı nedeniyle ABD'yi kınadı
Taliban, hava saldırısı nedeniyle ABD'yi kınadı
Çin basınının aktardığı habere göre Taliban, ABD'yi Kabil'de düzenlediği saldırı nedeniyle kınadı. 30.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-30T10:16+0300
2021-08-30T10:16+0300
2021-08-30T10:15+0300
taliban kontrolünde afganistan
çin
afganistan
taliban
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Bir Taliban sözcüsü, Pazartesi günü Çin devlet televizyonu CGTN'ye verdiği röportajda, ABD'yi önceden haber vermeden Kabil'de bir saldırı düzenlediği için kınadı.Sözcü, ABD'nin istediği zaman başka ülkelerde saldırı başlatmasının yasa dışı olduğunu söyledi.
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çin, afganistan, taliban
Taliban, hava saldırısı nedeniyle ABD'yi kınadı
Çin basınının aktardığı habere göre Taliban, ABD'yi Kabil'de düzenlediği saldırı nedeniyle kınadı.
Bir Taliban sözcüsü, Pazartesi günü
Çin devlet televizyonu CGTN'ye verdiği röportajda, ABD'yi önceden haber vermeden Kabil'de bir saldırı düzenlediği için kınadı. Sözcü, ABD'nin istediği zaman başka ülkelerde saldırı başlatmasının yasa dışı olduğunu söyledi.