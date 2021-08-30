https://tr.sputniknews.com/20210830/talibanin-afganistanda-yonetimi-ele-gecirmesini-olumsuz-karsilayanlarin-orani-yuzde-65-1048459027.html

'Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesini olumsuz karşılayanların oranı yüzde 65'

'Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesini olumsuz karşılayanların oranı yüzde 65'

Metropoll araştırma şirketi, Türkiye'nin Nabzı Ağustos 2021 anketinin sonuçlarını paylaşmaya başladı. Afganistan'daki durumun da sorulduğu ankette, Taliban'ın... 30.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-30T22:12+0300

2021-08-30T22:12+0300

2021-08-30T22:12+0300

türkiye

afganistan

taliban

anket

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Şirketin sosyal medya hesabından aktarılan ankette, Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesi, ankete katılanlara soruldu.24 Haziran 2018'deki seçimde oy kullananların partilerine göre yapılan dağılımda katılımcılar, yüzde 65.8 oranla 'Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesini' olumsuz karşıladı.Siyasi parti dağılımına göre AK Partililerin yüzde 14.4'ü ilgili soruya olumlu yanıt verirken, 54.9'u olumsuz, 30.7'si ise 'fikrim yok/cevabım yok' yanıtını verdi.Taliban'ın yönetimi ele geçirmesini olumlu karşılayanların en yüksek olduğu oranı ise Saadet Partisi seçmeni oluşturdu.

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afganistan, taliban, anket