https://tr.sputniknews.com/20210830/tartistigi-karisini-bogarak-oldurdu-1048455298.html

Tartıştığı karısını boğarak öldürdü

Tartıştığı karısını boğarak öldürdü

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde karısını boğan kişi, polise teslim oldu. 30.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-30T19:23+0300

2021-08-30T19:23+0300

2021-08-30T19:23+0300

türkiye

şanlıurfa

evlilik

kadına yönelik şiddet

cinayet

koca

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Selçuklu Mahallesi'nde ikamet eden Ahmet T. ile eşi Hediye T. henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre Ahmet T, ellerini bağladığı eşi Hediye T'nin başını kovaya sokarak boğdu.Eşi öldükten sonra Ahmet T, durumu bildirdiği polis ekiplerine teslim oldu.Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hediye T'nin öldüğünü belirledi.

türkiye

şanlıurfa

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

şanlıurfa, evlilik, kadına yönelik şiddet, cinayet, koca