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https://tr.sputniknews.com/20210830/tartistigi-karisini-bogarak-oldurdu-1048455298.html
Tartıştığı karısını boğarak öldürdü
Tartıştığı karısını boğarak öldürdü
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde karısını boğan kişi, polise teslim oldu. 30.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-30T19:23+0300
2021-08-30T19:23+0300
2021-08-30T19:23+0300
türkiye
şanlıurfa
evlilik
kadına yönelik şiddet
cinayet
koca
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Selçuklu Mahallesi'nde ikamet eden Ahmet T. ile eşi Hediye T. henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre Ahmet T, ellerini bağladığı eşi Hediye T'nin başını kovaya sokarak boğdu.Eşi öldükten sonra Ahmet T, durumu bildirdiği polis ekiplerine teslim oldu.Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hediye T'nin öldüğünü belirledi.
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şanlıurfa, evlilik, kadına yönelik şiddet, cinayet, koca
Tartıştığı karısını boğarak öldürdü
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde karısını boğan kişi, polise teslim oldu.
Selçuklu Mahallesi'nde ikamet eden Ahmet T. ile eşi Hediye T. henüz belirlenemeyen nedenle
tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre Ahmet T,
ellerini bağladığı eşi Hediye T'nin başını kovaya sokarak boğdu.
Eşi öldükten sonra Ahmet T, durumu
bildirdiği polis
ekiplerine teslim oldu.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hediye T'nin öldüğünü belirledi.