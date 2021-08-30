Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210830/tartistigi-karisini-bogarak-oldurdu-1048455298.html
Tartıştığı karısını boğarak öldürdü
Tartıştığı karısını boğarak öldürdü
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde karısını boğan kişi, polise teslim oldu. 30.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-30T19:23+0300
2021-08-30T19:23+0300
türkiye
şanlıurfa
evlilik
kadına yönelik şiddet
cinayet
koca
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/10/1043411128_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_55cc27eb484ee8edc6ce04a1244b82c7.jpg
Selçuklu Mahallesi'nde ikamet eden Ahmet T. ile eşi Hediye T. henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre Ahmet T, ellerini bağladığı eşi Hediye T'nin başını kovaya sokarak boğdu.Eşi öldükten sonra Ahmet T, durumu bildirdiği polis ekiplerine teslim oldu.Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hediye T'nin öldüğünü belirledi.
türkiye
şanlıurfa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/10/1043411128_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_148587e86ad7dd8a097e8d0abb87092c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
şanlıurfa, evlilik, kadına yönelik şiddet, cinayet, koca

Tartıştığı karısını boğarak öldürdü

19:23 30.08.2021
© AAgözaltı - polis
gözaltı - polis - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2021
© AA
Abone ol
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde karısını boğan kişi, polise teslim oldu.
Selçuklu Mahallesi'nde ikamet eden Ahmet T. ile eşi Hediye T. henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre Ahmet T, ellerini bağladığı eşi Hediye T'nin başını kovaya sokarak boğdu.
Eşi öldükten sonra Ahmet T, durumu bildirdiği polis ekiplerine teslim oldu.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hediye T'nin öldüğünü belirledi.
000013
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
20:20BM Libya Özel Temsilcisi Kubis'ten Libya seçimlerinin hukuki altyapısını hızlıca oluşturma çağrısı
20:19‘Kovid-19 haftada bir mutasyon geçiriyor’
20:09Kovid-19 vakalarının yüksek olduğu ABD’de oksijen sıkıntısı yaşanıyor
20:06AB, seyahat kısıtlamalarından muaf tutulabilecek ülkeler listesinden ABD'yi çıkardı
20:06Rus Dışişleri: ABD yurtdışında Rusları ‘avlamak’ ile meşgul
20:02Son 24 saatte 19 bin 557 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 245 kişi hayatını kaybetti
19:54Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile telefonda görüştü
19:24Üzerinden sahte MİT ve polis kimliği çıktı: 500 bin TL dolandırmaya çalışırken yakalandı
19:23Tartıştığı karısını boğarak öldürdü
19:22İstanbul’da neden taksi bulunamıyor?
19:21Türkiye'nin Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki iade talebi kabul edildi
19:12Almanya'da makinistler 1 ay içinde üçüncü kez grev kararı aldı
19:04Tüpsüz dalış yapan şarkıcı Doğuş, ölümden döndü
19:02Galatasaray'dan Rizespor Başkanı Kıran'a: Kimin kıvırdığı belgelerle ortaya çıktı
18:58Roscosmos: Ürettiğimiz tüm oksijeni hastanelere verdiğimiz için motor testlerini erteledik
18:51Volkswagen, sadece otomatik vitesli araba üretme kararı aldı
18:41Bakan Karaismailoğlu: Sel felaketinde yol kesimlerinde oluşan hasarları tamamen giderdik
18:35Çarşafları bağlayıp 5. kattaki evin camından inmeye çalışınca düştü
18:35Hindistan'ın Firozabad şehrinde 'gizemli' yüksek ateşten 12 çocuk daha hayatını kaybetti
18:29TZOB Başkanı Bayraktar: Su ürünleri avcılık üretimi 10 yılda yüzde 25 azaldı