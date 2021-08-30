https://tr.sputniknews.com/20210830/tffden-ingilteredeki-turk-milli-takimi-oyunculari-icin-aciklama-1048443312.html

TFF'den İngiltere'deki Türk Milli Takımı oyuncuları için açıklama

TFF'den İngiltere'deki Türk Milli Takımı oyuncuları için açıklama

TFF'den yapılan açıklamada "İngiltere'nin kırmızı listesinde yer alan milli futbolcularımız için temaslarımız devam ediyor" ifadesine yer verildi. 30.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-30T13:07+0300

2021-08-30T13:07+0300

2021-08-30T13:07+0300

yaşam

türkiye a milli futbol takımı

futbol

ozan tufan

çağlar söyüncü

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koronavirüsle mücadele

halil dervişoğlu

kırmızı liste

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Premier Lig'de oynayan milli takım oyuncuları için temasların sürdüğünü duyurdu.TFF'den yapılan açıklamada, "İngiltere'nin kırmızı listesinde yer alan milli futbolcularımız için temaslarımız devam ediyor" denildi.NTV Spor'un aktardığına göre eğer İngiltere ile ilgili durum devam ederse, yani bugün çözülemezse İngiltere Premier Ligi takımlarında forma giyen Çağlar Söyüncü, Ozan Tufan ve Halil Dervişoğlu, Karadağ maçı Türkiye’ye gelemeyecek.3 isim deplasmanda oynanacak Cebelitarık ve Hollanda maçlarında ise görev yapabilecek.

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türkiye a milli futbol takımı, futbol, ozan tufan, çağlar söyüncü, koronavirüs, koronavirüsle mücadele, halil dervişoğlu, kırmızı liste