TFF'den İngiltere'deki Türk Milli Takımı oyuncuları için açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Premier Lig'de oynayan milli takım oyuncuları için temasların sürdüğünü duyurdu.TFF'den yapılan açıklamada, "İngiltere'nin kırmızı listesinde yer alan milli futbolcularımız için temaslarımız devam ediyor" denildi.NTV Spor'un aktardığına göre eğer İngiltere ile ilgili durum devam ederse, yani bugün çözülemezse İngiltere Premier Ligi takımlarında forma giyen Çağlar Söyüncü, Ozan Tufan ve Halil Dervişoğlu, Karadağ maçı Türkiye’ye gelemeyecek.3 isim deplasmanda oynanacak Cebelitarık ve Hollanda maçlarında ise görev yapabilecek.
TFF'den yapılan açıklamada "İngiltere'nin kırmızı listesinde yer alan milli futbolcularımız için temaslarımız devam ediyor" ifadesine yer verildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Premier Lig'de oynayan milli takım oyuncuları için temasların sürdüğünü duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamada, "İngiltere'nin kırmızı listesinde yer alan milli futbolcularımız için temaslarımız devam ediyor" denildi.
NTV Spor'un aktardığına göre eğer İngiltere ile ilgili durum devam ederse, yani bugün çözülemezse İngiltere Premier Ligi takımlarında forma giyen ÇağlarSöyüncü, OzanTufan ve HalilDervişoğlu, Karadağ maçı Türkiye’ye gelemeyecek.
3 isim deplasmanda oynanacak Cebelitarık ve Hollanda maçlarında ise görev yapabilecek.