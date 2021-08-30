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TFF'den İngiltere'deki Türk Milli Takımı oyuncuları için açıklama
TFF'den İngiltere'deki Türk Milli Takımı oyuncuları için açıklama
TFF'den yapılan açıklamada "İngiltere'nin kırmızı listesinde yer alan milli futbolcularımız için temaslarımız devam ediyor" ifadesine yer verildi. 30.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-30T13:07+0300
2021-08-30T13:07+0300
yaşam
türkiye a milli futbol takımı
futbol
ozan tufan
çağlar söyüncü
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koronavirüsle mücadele
halil dervişoğlu
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Premier Lig'de oynayan milli takım oyuncuları için temasların sürdüğünü duyurdu.TFF'den yapılan açıklamada, "İngiltere'nin kırmızı listesinde yer alan milli futbolcularımız için temaslarımız devam ediyor" denildi.NTV Spor'un aktardığına göre eğer İngiltere ile ilgili durum devam ederse, yani bugün çözülemezse İngiltere Premier Ligi takımlarında forma giyen Çağlar Söyüncü, Ozan Tufan ve Halil Dervişoğlu, Karadağ maçı Türkiye’ye gelemeyecek.3 isim deplasmanda oynanacak Cebelitarık ve Hollanda maçlarında ise görev yapabilecek.
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türkiye a milli futbol takımı, futbol, ozan tufan, çağlar söyüncü, koronavirüs, koronavirüsle mücadele, halil dervişoğlu, kırmızı liste

TFF'den İngiltere'deki Türk Milli Takımı oyuncuları için açıklama

13:07 30.08.2021
© DHA Çağlar Söyüncü, Ozan Tufan ve Halil Dervişoğlu
 Çağlar Söyüncü, Ozan Tufan ve Halil Dervişoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2021
© DHA
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TFF'den yapılan açıklamada "İngiltere'nin kırmızı listesinde yer alan milli futbolcularımız için temaslarımız devam ediyor" ifadesine yer verildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Premier Lig'de oynayan milli takım oyuncuları için temasların sürdüğünü duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamada, "İngiltere'nin kırmızı listesinde yer alan milli futbolcularımız için temaslarımız devam ediyor" denildi.
NTV Spor'un aktardığına göre eğer İngiltere ile ilgili durum devam ederse, yani bugün çözülemezse İngiltere Premier Ligi takımlarında forma giyen Çağlar Söyüncü, Ozan Tufan ve Halil Dervişoğlu, Karadağ maçı Türkiye’ye gelemeyecek.
3 isim deplasmanda oynanacak Cebelitarık ve Hollanda maçlarında ise görev yapabilecek.
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