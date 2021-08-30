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https://tr.sputniknews.com/20210830/tokyo-paralimpik-oyunlarinda-ilk-atin-madalya-1048442581.html
Tokyo Paralimpik oyunlarında ilk atın madalya
Tokyo Paralimpik oyunlarında ilk atın madalya
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 4) Abdullah Öztürk, finalde Güney Koreli Young-Kun Kim'i 3-1 yenerek altın madalyanın... 30.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-30T12:37+0300
2021-08-30T12:44+0300
yaşam
spor
altın madalya
masa tenisi
abdullah öztürk
2020 tokyo paralimpik oyunları
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Abdullah Öztürk, 2016 Rio'daki unvanını korudu ve üst üste ikinci kez paralimpik altın madalyası kazanarak da adını tarihe yazdırdı. Bu başarıyı paralimpik oyunlarda daha önce halterde Nazmiye Muratlı 2012 ve 2016'da yakalamıştı.Takımlarda da Sınıf 4-5'te bronz madalyası olan Öztürk, paralimpik oyunlarda madalya sayısını 3'e çıkarmış oldu.2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda da Türkiye'nin ilk altın madalyasını da Abdullah Öztürk elde etti.Tokyo'da Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleşen masa tenisi müsabakalarında Abdullah Öztürk, finalde 2012 Londra'da Sınıf 3'te altın madalya kazanan ve Sınıf 4'te dünya şampiyonluğu da bulunan Güney Koreli Kim'le karşılaştı.2016 Rio'da altın madalya alan, aynı zamanda dünya ve Avrupa şampiyonu unvanı bulunan Abdullah Öztürk, ilk sette 9-5 geriye düşmesine rağmen skoru 9-9'da dengeye getirdi. Sonraki iki sayıyı alan Kim, seti 11-9 kazanarak maçta 1-0 öne geçti.İkinci sette çok iyi bir oyun ortaya koyan Abdullah, rahat geçen seti 11-6 alarak durumu 1-1 yaptı. Karşılıklı sayılarla başlayan üçüncü sette milli sporcu, 5-5'ten sonra oyuna ağırlığını koydu. Üst üste aldığı sayılarla farkı açtı ve seti 11-7 kazanarak maçta 2-1'lik üstünlük kurdu.Altın madalya için dördüncü sete çıkan Abdullah Öztürk, bu sete de iyi başladı. Setin ortasında 6-3'lük üstünlük kuran Abdullah karşısında toparlanan Kim, 8-7 öne geçti. Sette 11-10 öne geçen ve altın madalya için servis kullanan Abdullah, sayıyı almayı başardı ve seti 12-10 maçı da 3-1 kazanarak şampiyon oldu.Karşılaşmadan sonra büyük bir sevinç yaşayan Abdullah Öztürk, sırtına aldığı Türk bayrağıyla altın madalyanın gururunu yaşadı.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Abdullah'ı yalnız bırakmadı ve müsabakayı salonda izledi. Abdullah Öztürk de altın madalya sevincini ilk olarak Bakan Kasapoğlu'na sarılarak yaşadı.Abdullah Öztürk, karşılaşmadan sonra TRT Spor'a açıklamalarda bulunarak, şunları kaydetti:
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spor, altın madalya, masa tenisi, abdullah öztürk, 2020 tokyo paralimpik oyunları

Tokyo Paralimpik oyunlarında ilk atın madalya

12:37 30.08.2021 (güncellendi: 12:44 30.08.2021)
© AAAbdullah Öztürk
Abdullah Öztürk - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2021
© AA
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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 4) Abdullah Öztürk, finalde Güney Koreli Young-Kun Kim'i 3-1 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
Abdullah Öztürk, 2016 Rio'daki unvanını korudu ve üst üste ikinci kez paralimpik altın madalyası kazanarak da adını tarihe yazdırdı. Bu başarıyı paralimpik oyunlarda daha önce halterde Nazmiye Muratlı 2012 ve 2016'da yakalamıştı.
Takımlarda da Sınıf 4-5'te bronz madalyası olan Öztürk, paralimpik oyunlarda madalya sayısını 3'e çıkarmış oldu.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda da Türkiye'nin ilk altın madalyasını da Abdullah Öztürk elde etti.
Tokyo'da Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleşen masa tenisi müsabakalarında Abdullah Öztürk, finalde 2012 Londra'da Sınıf 3'te altın madalya kazanan ve Sınıf 4'te dünya şampiyonluğu da bulunan Güney Koreli Kim'le karşılaştı.
2016 Rio'da altın madalya alan, aynı zamanda dünya ve Avrupa şampiyonu unvanı bulunan Abdullah Öztürk, ilk sette 9-5 geriye düşmesine rağmen skoru 9-9'da dengeye getirdi. Sonraki iki sayıyı alan Kim, seti 11-9 kazanarak maçta 1-0 öne geçti.
İkinci sette çok iyi bir oyun ortaya koyan Abdullah, rahat geçen seti 11-6 alarak durumu 1-1 yaptı. Karşılıklı sayılarla başlayan üçüncü sette milli sporcu, 5-5'ten sonra oyuna ağırlığını koydu. Üst üste aldığı sayılarla farkı açtı ve seti 11-7 kazanarak maçta 2-1'lik üstünlük kurdu.
Altın madalya için dördüncü sete çıkan Abdullah Öztürk, bu sete de iyi başladı. Setin ortasında 6-3'lük üstünlük kuran Abdullah karşısında toparlanan Kim, 8-7 öne geçti. Sette 11-10 öne geçen ve altın madalya için servis kullanan Abdullah, sayıyı almayı başardı ve seti 12-10 maçı da 3-1 kazanarak şampiyon oldu.
Karşılaşmadan sonra büyük bir sevinç yaşayan Abdullah Öztürk, sırtına aldığı Türk bayrağıyla altın madalyanın gururunu yaşadı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Abdullah'ı yalnız bırakmadı ve müsabakayı salonda izledi. Abdullah Öztürk de altın madalya sevincini ilk olarak Bakan Kasapoğlu'na sarılarak yaşadı.
Abdullah Öztürk, karşılaşmadan sonra TRT Spor'a açıklamalarda bulunarak, şunları kaydetti:
"Şampiyon olmak istiyordum. Hocalarımızla çok iyi kamplar geçirdik. Çok büyük fedakarlıklar yaptık. Emeğimizin karşılığını altın madalyayla aldım. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İstiklal Marşı'mızı aziz şehitlerimiz içim okutacağım. Ay-yıldız bayrağımız Tokyo'da havalanıyor. Destekleyen herkesten Allah razı olsun. Sayın Bakanım maçımı izlemeye geldi, çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum."
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