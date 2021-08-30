https://tr.sputniknews.com/20210830/turkiye-2020-tokyo-paralimpik-oyunlarinda-kendi-madalya-rekorunu-kirdi-1048450399.html

Türkiye, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda kendi madalya rekorunu kırdı

Türkiye, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda kendi madalya rekorunu kırdı

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda 11. madalyasına kavuşan Türkiye, 2012 Londra'daki madalya sayısını geçerek kendi rekorunu kırmış oldu. Milli sporcular 30... 30.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-30T16:31+0300

2021-08-30T16:31+0300

2021-08-30T16:31+0300

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2020 tokyo paralimpik oyunları

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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda 11. madalyasına ulaşan Türkiye, 2012 Londra'daki 10 olan madalya sayısını geçerek kendi rekorunu kırdı.Toplamda 1 altın, 2 gümüş, 8 bronz olmak üzere madalya sayısını 11'e çıkaran Türkiye, 2012 Londra'yı geride bıraktı. Türkiye, 2012 Londra'da 1 altın, 5 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplamda 10 madalya elde etmişti.Tokyo 2020'de müsabakalar devam ettiği için madalya sayısını daha da artması bekleniyor.2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda da Türkiye 13 madalya alarak kendi madalya rekorunu kırmayı başarmıştı.2020 Tokyo'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'na denk gelen altıncı gün müsabakalarında milli sporcular aldıkları tarihi başarılarla Türkiye'ye çifte bayram sevinci yaşatmayı başardı.Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen oyunlarda milli sporcular günü 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamladı.Masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 4) Abdullah Öztürk altın madalya alırken, yüzmede 17 yaşındaki Sevilay Öztürk kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde bronz madalyaya uzandı ve Türkiye'ye yüzmede ilk paralimpik madalyasını kazandırdı.Okçulukta ise erkekler makaralı yay W1 kategorisinde Nihat Türkmenoğlu gümüş, Bahattin Hekimoğlu ise bronz madalya elde etti.Milli sporcular madalya kazandıktan sonra yaptıkları açıklamalarda da başarılarını 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda elde etmelerinin önemine vurgu yaptı.Türkiye'nin paralimpik oyunlardaki madalya sayısı ise 34'e yükseldi.Tokyo 2020'nin altıncı gününde masa tenisinde Abdullah Öztürk aldığı altın madalyayla Türkiye'ye 31. madalyasını getirdi.Abdullah'tan sonra yüzmede Sevilay Öztürk bronz, atıcılıkta ise Nihat Türkmenoğlu gümüş, Bahattin Hekimoğlu da bronz madalya kazandı.Daha önce okçulukta makaralı yay karışık takımda Öznur Cüre-Bülent Korkmaz ikilisi gümüş madalya alırken, masa tenisinde Ali Öztürk, Nesim Turan, Kübra Korkut, judoda Zeynep Çelik, Recep Çiftçi ve halterde Besra Duman bronz madalya elde etti.

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spor, madalya, rekor, 2020 tokyo paralimpik oyunları