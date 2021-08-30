https://tr.sputniknews.com/20210830/turkiye-abnin-dijital-kovid-19-asi-sertifikasi-sistemine-dahil-edildi-1048444330.html

Türkiye, AB'nin Dijital Kovid-19 Aşı Sertifikası Sistemi'ne dahil edildi

Türkiye, AB'nin Dijital Kovid-19 Aşı Sertifikası Sistemi'ne dahil edildi

Avrupa Komisyonu'nun 1 Temmuz itibarıyla faaliyete geçirdiği Dijital Kovid-19 Aşı Sertifikası Sistemi'ne Türkiye'nin dahil edildiği açıklandı. 30.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-30T13:26+0300

2021-08-30T13:26+0300

2021-08-30T13:26+0300

koronavirüs

ab

avrupa komisyonu

sivil havacılık genel müdürlüğü (shgm)

aşı

koronavirüs aşısı

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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin (AB) Dijital Kovid-19 Aşı Sertifikası Sistemi’ne dahil edildiğini duyurdu. Bu kararla koronavirüs aşı sertifikası ve geçerli vizeye sahip olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 27 Avrupa Birliği ülkesine sorunsuz şekilde seyahat edebilecek.Konuyla ilgili olarak SHGM resmi internet sitesinden yapılan duyuruda şöyle denildi:

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2021

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ab, avrupa komisyonu, sivil havacılık genel müdürlüğü (shgm), aşı, koronavirüs aşısı