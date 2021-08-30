https://tr.sputniknews.com/20210830/turkiye-gazetesi-yazari-selek-cumhurbaskani-bana-uyanik-ya-diye-takildi-1048441097.html

Türkiye gazetesi yazarı Selek: Cumhurbaşkanı bana 'Uyanık ya' diye takıldı

Türkiye gazetesi yazarı Selek: Cumhurbaşkanı bana 'Uyanık ya' diye takıldı

Türkiye gazetesi yazarı Fatih Selek, Cumhurbaşkanlığı uçağına dair gözlemlerini aktardığı yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile selfie çektiğini anlattı. Selek... 30.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-30T11:50+0300

2021-08-30T11:50+0300

2021-08-30T11:50+0300

türkiye

selfie

türkiye gazetesi

cumhurbaşkanlığı uçağı

uyanık

fatih selek

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Türkiye gazetesi yazarı Fatih Selek, 'Cumhurbaşkanı uçağından notlar' başlıklı yazısında ilk olarak dört yıl kadar önce Cumhurbaşkanlığı uçağına binen gazetecileri kaleme aldığını hatırlattı.Bahsini geçirdiği yazısında gezilere kimin, ne kadar katıldığının listesini çıkardığını belirten Selek, "Bilhassa medyada çok ilgi görmüş, köşe yazılarına malzeme olmuş, listenin bol bol dedikodusu yapılmıştı. O listedekilerden kahir ekseriyetinin bugün esamesi okunmuyor. Kimileri en keskin muhalifler arasında çoktan yerini aldı bile" dedi. Selek, şöyle devam etti:"Bunu neden mi anlatıyorum? Cumhurbaşkanı'nın iki günlük tarihî Bosna Hersek ve Karadağ gezisine ben de davet edildim. Daha evvel A330-200 yolcularının kritiğini yazmış ve makam uçağına ilk defa binen bir gazeteci olarak gözlemlerimi aktarmasam olmazdı.'Abartıldığı gibi değil'Bir defa Cumhurbaşkanlığı uçağı çok güzel... İhtişamı ülke adına güven ve gurur veriyor. İçinin tefrişatı abartılı değil. Uçak beş bölümden oluşuyor. İlk bölümde Cumhurbaşkanı ve maiyeti bulunuyor. İkinci bölümde gazetecilerle sohbet ettiği ay yıldızlı salon var. Bir sonraki kısımda üst düzey bürokratlar oturuyor. Onların ardında basın mensupları. Son kısımda da personel yer alıyor. 12 civarında kabin görevlisi misafirlerle ilgileniyor.Hizmet güzel, ikram normalin bir tık üstünde... Kahvaltıda peynir, zeytin, bal, tereyağı, menemen, domates ve salatalık vardı mesela. Dönüşte de köfte.'Nasıl uyanıklık yaptım?'Uçak havalanıp kemer ikaz ışıkları sönünce Cumhurbaşkanı, tura çıkarak davetlileri selamladı. Bizim sıraya geldiğinde birçoğunun aklından geçip yapamadığını yaptım ve telefonu çıkarıp günün hatırasına bir 'selfie' çektim. 'Uyanık ya...' diye takıldı."

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