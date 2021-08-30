Türkiye'nin Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki iade talebi kabul edildi

Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatı Murat Dülger, "Mahkemenin ve nihai karar mercii olan Avusturya Adalet Bakanlığı'nın vereceği karar uyarınca müvekkilin Türkiye'ye gelmesi mümkün olabilecektir" dedi.Dülger, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Hakkındaki kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamaları nedeniyle kırmızı bültenle aranan SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ABD'nin talebi üzerine 19 Haziran'da Avusturya'da yakalandıktan sonra tutuklanmıştı.Korkmaz'ın tutukluluk süresi 22 Eylül'e kadar uzatıldı.ABD'nin Utah eyaletinde görülen davada Sezgin Baran Korkmaz'ın iş ortaklığı yaptığı Kingston Kardeşler ve Lev Aslan Dermen'in (Levon Termendzgyan) vergi bağlantıları ile Amerikan Vergi Dairesi'ni (IRS) dolandırarak elde ettikleri paraları akladıkları iddiaları inceleniyor.
Türkiye'nin Avusturya'da Wels Mahkemesi'ne yaptığı Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki iade başvurusu kabul edildi. Korkmaz'ın avukatı Murat Volkan Dülger, müvekkili hakkında devam eden ABD'ye iade talebinin incelenmesinin ardından durumun netleşeceğini söyledi.
Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatı Murat Dülger, "Mahkemenin ve nihai karar mercii olan Avusturya Adalet Bakanlığı'nın vereceği karar uyarınca müvekkilin Türkiye'ye gelmesi mümkün olabilecektir" dedi.
Dülger, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Basının ve Kamuoyunun Dikkatine, Müvekkil Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki son gelişmeleri ve Türkiye’nin iade talebinin kabul edilmesine ilişkin bilgileri saygıyla sunarız: pic.twitter.com/v9RmXHZNge
Hakkındaki kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamaları nedeniyle kırmızı bültenle aranan SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ABD'nin talebi üzerine 19 Haziran'da Avusturya'da yakalandıktan sonra tutuklanmıştı.
Korkmaz'ın tutukluluk süresi 22 Eylül'e kadar uzatıldı.
ABD'nin Utah eyaletinde görülen davada Sezgin Baran Korkmaz'ın iş ortaklığı yaptığı Kingston Kardeşler ve Lev Aslan Dermen'in (Levon Termendzgyan) vergi bağlantıları ile Amerikan Vergi Dairesi'ni (IRS) dolandırarak elde ettikleri paraları akladıkları iddiaları inceleniyor.