https://tr.sputniknews.com/20210830/turkiyenin-sezgin-baran-korkmaz-hakkindaki-iade-talebi-kabul-edildi-1048454974.html

Türkiye'nin Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki iade talebi kabul edildi

Türkiye'nin Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki iade talebi kabul edildi

Türkiye'nin Avusturya'da Wels Mahkemesi'ne yaptığı Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki iade başvurusu kabul edildi. Korkmaz'ın avukatı Murat Volkan Dülger... 30.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-30T19:21+0300

2021-08-30T19:21+0300

2021-08-30T19:29+0300

türkiye

sezgin baran korkmaz

abd

avusturya

iade

iade talebi

onay

kabul

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/17/1044798982_41:0:1045:565_1920x0_80_0_0_b45efb855f81966dda8dccf88326e909.jpg

Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatı Murat Dülger, "Mahkemenin ve nihai karar mercii olan Avusturya Adalet Bakanlığı'nın vereceği karar uyarınca müvekkilin Türkiye'ye gelmesi mümkün olabilecektir" dedi.Dülger, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Hakkındaki kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamaları nedeniyle kırmızı bültenle aranan SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ABD'nin talebi üzerine 19 Haziran'da Avusturya'da yakalandıktan sonra tutuklanmıştı.Korkmaz'ın tutukluluk süresi 22 Eylül'e kadar uzatıldı.ABD'nin Utah eyaletinde görülen davada Sezgin Baran Korkmaz'ın iş ortaklığı yaptığı Kingston Kardeşler ve Lev Aslan Dermen'in (Levon Termendzgyan) vergi bağlantıları ile Amerikan Vergi Dairesi'ni (IRS) dolandırarak elde ettikleri paraları akladıkları iddiaları inceleniyor.

türkiye

avusturya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sezgin baran korkmaz, abd, avusturya, iade, iade talebi, onay, kabul