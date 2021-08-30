Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210830/uaek-raporu-kuzey-korenin-plutonyum-ureten-yongbyon-reaktoru-yeniden-faal-gozukuyor-1048443638.html
UAEK raporu: Kuzey Kore'nin plütonyum üreten Yongbyon reaktörü yeniden faal gözüküyor
UAEK raporu: Kuzey Kore'nin plütonyum üreten Yongbyon reaktörü yeniden faal gözüküyor
Kuzey Kore ile ilgili son UAEK raporuna göre nükleer silah yapımında da kullanılan plütonyum üretilen Yongbyon reaktörü yeniden çalışmaya başlamış gözüküyor. 30.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-30T13:24+0300
2021-08-30T13:54+0300
dünya
kuzey kore
nükleer silah
plütonyum
kuzey kore lideri kim jong un
nükleer reaktör
uluslararası atom enerjisi kurumu (uaek)
birleşmiş milletler (bm)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0f/1043586854_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0375a21c11124b1151829f94f79519fe.jpg
Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (UAEK) Kuzey Kore ile ilgili 27 Ağustos tarihli raporunda Yongbyon nükleer reaktörünün yeniden çalışmaya başlar gözüktüğü öne sürüldü. Kuzey Kore tarafından 2009'da denetim faaliyetlerine son verilen ve ülkeyle ilgili gözlem ve değerlendirmelerini uydu görüntülerine dayandıran UAEK, Yongbyon'un temmuzdan beri soğutma suyu boşaltmasının yeniden operasyonel hale geldiğine işaret ettiğini duyurdu.Kuzey Kore nükleer programının kalbiNükleer silah yapımında da kullanılan plütonyum üretildiği sanılan 5 megavatlık reaktörlü Yongbyon kompleksi, Kuzey Kore'nin nükleer programının kalbini oluşturuyor. Ve Kuzey Kore yönetiminin ne kadar silah üretebileceğine dair fikir edinmeye çalışan uzmanlar tarafından uzun süredir uzaktan izleniyor.Aralık 2018'den beri ilkUAEK raporunda, bunun, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Haziran 2018'deki Singapur zirvesini müteakip Aralık 2018'den beri Yongbyon'da ilk operasyonel faaliyet işareti olduğu belirtildi. Yakıtı yeniden işleyen radyokimyasal laboratuvarHaziranda Yongbyon kompleksinde kullanılmış nükleer yakıtı yeniden işleyen radyokimyasal laboratuvar gözlemleyen ve son raporunda bunun hakkında daha fazla ayrıntı veren UAEK, laboratuvarın Temmuz 2021'e dek 5 aydır çalıştığını ve bunun kullanılmış yakıtın tamamının kullanıldığına işaret ettiğini dile getirerek ekledi:BMGK kararlarının açık ihlali"Reaktör ve laboratuvardaki gelişmeler derinden rahatsız edici ve BM Güvenlik Konseyi kararlarının açık ihlali."Raporla ilgili Güney Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan 'hükümetin ABD ile yakın işbirliği içinde Kuzey'in nükleer ve füze faaliyetlerini sürekli olarak izlediği' açıklaması geldi. Yaptırımlar kalksaydı ortadan kalkacaktıKuzey Kore'nin son nükleer testini 2017'de gerçekleştiren Kim, Yongbyon'u, Trump'la müzakerelerinin merkezine koymuştu. Ancak Kim'in yaptırımların kaldırılması karşılığı Yongbyon'un ortadan kaldırılması teklifi Trump tarafından reddedilmişti. Kim ile Trump'ın Şubat 2019'daki Hanoi zirvesinin bu nedenle başarısızlığa uğradığı sanılıyor.Ocak ayında 'nükleer cephaneliği büyütmek, minyatür savaş başlıkları, taktik nükleer silahlar ve süper büyük hidrojen bombası geliştirmek üzerinde çalışmaktan' söz eden Kuzey Kore liderinin sonraki açıklamaları koronavirüs pandemisine koşut ekonomik kriz ve açlık tehlikesine odaklandı. UAEK raporu, bu tutumda bir değişiklik olduğunun göstergesi olabilir. ABD'de 20 Ocak'ta Beyaz Saray'a yerleşmesinden beri Kuzey Kore'yi öncelikleri arasına almayan Başkan Joe Biden açısından dış politikada yeni bir meydan okuma oluşturabilir.
https://tr.sputniknews.com/20210728/kuzey-kore-lideri-kim-kovid-19un-yol-actigi-zorluklari-kore-savasinda-yasananlara-benzetti-1045078731.html
https://tr.sputniknews.com/20210409/kuzey-korede-alarm-kim-tarihi-ekonomik-kriz-uyarisi-yaparken-bunu-1990larin-kitlik-ve-aclik-1044230500.html
kuzey kore
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0f/1043586854_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ea9e4eeedbee5bb045457b5cc01d991b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kuzey kore, nükleer silah, plütonyum, kuzey kore lideri kim jong un, nükleer reaktör, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaek), birleşmiş milletler (bm)

UAEK raporu: Kuzey Kore'nin plütonyum üreten Yongbyon reaktörü yeniden faal gözüküyor

13:24 30.08.2021 (güncellendi: 13:54 30.08.2021)
© REUTERS / KCNAKuzey Kore'de askeri geçit töreni
Kuzey Kore'de askeri geçit töreni - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2021
© REUTERS / KCNA
Abone ol
Kuzey Kore ile ilgili son UAEK raporuna göre nükleer silah yapımında da kullanılan plütonyum üretilen Yongbyon reaktörü yeniden çalışmaya başlamış gözüküyor.
Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (UAEK) Kuzey Kore ile ilgili 27 Ağustos tarihli raporunda Yongbyon nükleer reaktörünün yeniden çalışmaya başlar gözüktüğü öne sürüldü.
Kuzey Kore tarafından 2009'da denetim faaliyetlerine son verilen ve ülkeyle ilgili gözlem ve değerlendirmelerini uydu görüntülerine dayandıran UAEK, Yongbyon'un temmuzdan beri soğutma suyu boşaltmasının yeniden operasyonel hale geldiğine işaret ettiğini duyurdu.

Kuzey Kore nükleer programının kalbi

Nükleer silah yapımında da kullanılan plütonyum üretildiği sanılan 5 megavatlık reaktörlü Yongbyon kompleksi, Kuzey Kore'nin nükleer programının kalbini oluşturuyor. Ve Kuzey Kore yönetiminin ne kadar silah üretebileceğine dair fikir edinmeye çalışan uzmanlar tarafından uzun süredir uzaktan izleniyor.

Aralık 2018'den beri ilk

UAEK raporunda, bunun, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Haziran 2018'deki Singapur zirvesini müteakip Aralık 2018'den beri Yongbyon'da ilk operasyonel faaliyet işareti olduğu belirtildi.

Yakıtı yeniden işleyen radyokimyasal laboratuvar

Haziranda Yongbyon kompleksinde kullanılmış nükleer yakıtı yeniden işleyen radyokimyasal laboratuvar gözlemleyen ve son raporunda bunun hakkında daha fazla ayrıntı veren UAEK, laboratuvarın Temmuz 2021'e dek 5 aydır çalıştığını ve bunun kullanılmış yakıtın tamamının kullanıldığına işaret ettiğini dile getirerek ekledi:

BMGK kararlarının açık ihlali

"Reaktör ve laboratuvardaki gelişmeler derinden rahatsız edici ve BM Güvenlik Konseyi kararlarının açık ihlali."
Raporla ilgili Güney Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan 'hükümetin ABD ile yakın işbirliği içinde Kuzey'in nükleer ve füze faaliyetlerini sürekli olarak izlediği' açıklaması geldi.

Yaptırımlar kalksaydı ortadan kalkacaktı

Kuzey Kore'nin son nükleer testini 2017'de gerçekleştiren Kim, Yongbyon'u, Trump'la müzakerelerinin merkezine koymuştu. Ancak Kim'in yaptırımların kaldırılması karşılığı Yongbyon'un ortadan kaldırılması teklifi Trump tarafından reddedilmişti. Kim ile Trump'ın Şubat 2019'daki Hanoi zirvesinin bu nedenle başarısızlığa uğradığı sanılıyor.
Ocak ayında 'nükleer cephaneliği büyütmek, minyatür savaş başlıkları, taktik nükleer silahlar ve süper büyük hidrojen bombası geliştirmek üzerinde çalışmaktan' söz eden Kuzey Kore liderinin sonraki açıklamaları koronavirüs pandemisine koşut ekonomik kriz ve açlık tehlikesine odaklandı.
Kim Jong-un - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2021
DÜNYA
Kuzey Kore lideri Kim, Kovid-19'un yol açtığı zorlukları Kore Savaşı'nda yaşananlara benzetti
28 Temmuz, 16:29
UAEK raporu, bu tutumda bir değişiklik olduğunun göstergesi olabilir. ABD'de 20 Ocak'ta Beyaz Saray'a yerleşmesinden beri Kuzey Kore'yi öncelikleri arasına almayan Başkan Joe Biden açısından dış politikada yeni bir meydan okuma oluşturabilir.
Kim Jong-un - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2021
DÜNYA
Kuzey Kore'de alarm: Kim 'tarihi ekonomik kriz' uyarısı yaparken bunu 1990'ların kıtlık ve açlık dönemiyle kıyasladı
9 Nisan, 11:27
300000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:19MHP Genel Başkan Başdanışmanı Sözlü: Ne çukur bir adamsın sen sözde Tarkan
14:19Rusya: Afganistan'da yönetimde kim olursa olsun iyi ilişkiler kurulmalı
14:12Çin'de 6 ve 7 yaşındaki öğrencilere yazılı sınav yapılması yasaklandı
14:11ABD'de sıcak hava ile rüzgar birleşince alev hortumu oluştu
14:00Ordu’da gökdelenin yıkıldığı kumsal halka açıldı
13:58Bakan Akar'dan Kabil Havalimanı açıklaması: Gelişmeleri yakinen takip ediyor, değerlendiriyoruz
13:44Almanya'da başbakan adayları televizyonda karşı karşıya geldi
13:38Yeni Zelanda'da Pfizer bağlantılı ilk ölüm: Nadir görülen bir yan etki yaşandı
13:27Kılıçdaroğlu: Cumhuriyetimizi ne pahasına olursa olsun demokrasi ile taçlandıracağız
13:26Türkiye, AB'nin Dijital Kovid-19 Aşı Sertifikası Sistemi'ne dahil edildi
13:24UAEK raporu: Kuzey Kore'nin plütonyum üreten Yongbyon reaktörü yeniden faal gözüküyor
13:22'Gizemli' monolit, Göbeklitepe'den sonra Diyarbakır'da da ortaya çıktı
13:13Karantinada olması gereken kişi kardeşinin HES kodu ile yolculuk yaparken yakalandı
13:07TFF'den İngiltere'deki Türk Milli Takımı oyuncuları için açıklama
12:53Japonya'da bir milyon Moderna aşısı daha askıya alındı
12:50Gaziantep'te 'Aşı kartı ile gelene bedava kebap' kampanyası
12:372020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda tarihi başarı: İlk altın madalya geldi
12:35Yüz yüze eğitim kararı sonrası Kocaeli'de kira fiyatlarında artış
12:30Irak'a gidişlerde iki doz aşısını yaptıranlardan PCR testi istenmeyecek
12:19İletişim Başkanı Altun'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı