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Uluslararası Kızılhaç Komitesi: Nijerya, Afrika'da en çok kayıp kişiye sahip ülke
Uluslararası Kızılhaç Komitesi: Nijerya, Afrika'da en çok kayıp kişiye sahip ülke
Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Afrika kıtasında en fazla kayıp kişiye sahip ülkenin 24 bin kayıpla Nijerya olduğunu bildirdi. 30.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-30T20:37+0300
2021-08-30T20:37+0300
yaşam
afrika
nijerya
kızıl haç
kayıp
uluslararası kızıl haç komitesi
rapor
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ICRC Nijerya Sözcüsü Aliyu Dawobe, 30 Ağustos Uluslararası Kaybolanlar Günü dolayısıyla basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Afrika'da 44 bin kişinin kayıp olduğunu belirtti.Dawobe, bu sayının 24 bininin Nijerya'da olduğunu kaydederek, Nijerya'nın Afrika kıtasında en fazla kayıp kişiye sahip olduğunu ifade etti.Kayıpların yüzde 90'ından fazlasının ülkenin kuzeydoğusundaki silahlı çatışmalar sonucu yaşandığını vurgulayan Dawobe, bunların yüzde 57'sinin de kayboldukları sırada çocuk olduğunu söyledi.Dawobe, Afrika kıtasında, silahlı çatışmalar ve diğer şiddet olayları nedeniyle 2020'den bu yana ICRC'ye kayıtlı kayıp insan sayısında bir artış yaşandığını kaydetti.Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının kayıp kişilerin bulunmasını zorlaştırdığının altını çizen Dawobe, kayıpların bulunması için elinden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğinin sözünü verdi.
https://tr.sputniknews.com/20210825/nijerya-kitlik-riskiyle-karsi-karsiya-1048310928.html
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afrika, nijerya, kızıl haç, kayıp, uluslararası kızıl haç komitesi, rapor

Uluslararası Kızılhaç Komitesi: Nijerya, Afrika'da en çok kayıp kişiye sahip ülke

20:37 30.08.2021
© AFP 2021 / PIUS UTOMI EKPEINijerya- Motosiklet
Nijerya- Motosiklet - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2021
© AFP 2021 / PIUS UTOMI EKPEI
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Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Afrika kıtasında en fazla kayıp kişiye sahip ülkenin 24 bin kayıpla Nijerya olduğunu bildirdi.
ICRC Nijerya Sözcüsü Aliyu Dawobe, 30 Ağustos Uluslararası Kaybolanlar Günü dolayısıyla basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Afrika'da 44 bin kişinin kayıp olduğunu belirtti.
Dawobe, bu sayının 24 bininin Nijerya'da olduğunu kaydederek, Nijerya'nın Afrika kıtasında en fazla kayıp kişiye sahip olduğunu ifade etti.
Kayıpların yüzde 90'ından fazlasının ülkenin kuzeydoğusundaki silahlı çatışmalar sonucu yaşandığını vurgulayan Dawobe, bunların yüzde 57'sinin de kayboldukları sırada çocuk olduğunu söyledi.
Dawobe, Afrika kıtasında, silahlı çatışmalar ve diğer şiddet olayları nedeniyle 2020'den bu yana ICRC'ye kayıtlı kayıp insan sayısında bir artış yaşandığını kaydetti.
Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının kayıp kişilerin bulunmasını zorlaştırdığının altını çizen Dawobe, kayıpların bulunması için elinden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğinin sözünü verdi.
Güney Sudan / Afrika / Çocuk / Açlık - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2021
DÜNYA
Nijerya, kıtlık riskiyle karşı karşıya
25 Ağustos, 05:41
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