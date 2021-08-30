UNICEF: Kabil’de Pazar günkü hava saldırısında 7 çocuk öldü

Herve Ludovic de Lys, bugünkü basın brifinginde, “Bildirebileceğimiz çocuk sayısı 7. Bu hava saldırısının ardında kimlerin durduğunu biliyoruz” ifadesini kullandı.UNECEF temsilcisi, bu açıklamanın açık kaynaklardan gelen verilere dayandığını da sözlerine ekledi.Daha önce ABD ordusu, Afganistan’ın başkenti Kabil’de insansız hava aracıyla, çok miktarda patlayıcı taşıdığı ve doğrudan Kabil havalimanına tehdit oluşturduğu iddia edilen bir otomobile yönelik saldırı düzenlediklerini açıklamıştı. Al-Jazeera televizyonunun haberine göre, saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti. Operasyondan sorumlu ABD Merkez Komutanlığı, hedefin IŞİD'in Horasan koluyla bağlantılı olduğunu açıkladı.
UNICEF’in Afganistan’daki temsilcisi Herve Ludovic de Lys, ABD’nin geçen Pazar günü Kabil’de düzenlediği hava saldırısında 7 çocuğun hayatını kaybettiğini belirtti.
Herve Ludovic de Lys, bugünkü basın brifinginde, “Bildirebileceğimiz çocuk sayısı 7. Bu hava saldırısının ardında kimlerin durduğunu biliyoruz” ifadesini kullandı.
UNECEF temsilcisi, bu açıklamanın açık kaynaklardan gelen verilere dayandığını da sözlerine ekledi.
Daha önce ABD ordusu, Afganistan’ın başkenti Kabil’de insansız hava aracıyla, çok miktarda patlayıcı taşıdığı ve doğrudan Kabil havalimanına tehdit oluşturduğu iddia edilen bir otomobile yönelik saldırı düzenlediklerini açıklamıştı. Al-Jazeera televizyonunun haberine göre, saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti. Operasyondan sorumlu ABD Merkez Komutanlığı, hedefin IŞİD'in Horasan koluyla bağlantılı olduğunu açıkladı.