https://tr.sputniknews.com/20210830/unicef-kabilde-pazar-gunku-hava-saldirisinda-7-cocuk-oldu-1048458179.html

UNICEF: Kabil’de Pazar günkü hava saldırısında 7 çocuk öldü

UNICEF: Kabil’de Pazar günkü hava saldırısında 7 çocuk öldü

UNICEF’in Afganistan’daki temsilcisi Herve Ludovic de Lys, ABD’nin geçen Pazar günü Kabil’de düzenlediği hava saldırısında 7 çocuğun hayatını kaybettiğini... 30.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-30T21:42+0300

2021-08-30T21:42+0300

2021-08-30T21:42+0300

dünya

unicef

kabil

patlama

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Herve Ludovic de Lys, bugünkü basın brifinginde, “Bildirebileceğimiz çocuk sayısı 7. Bu hava saldırısının ardında kimlerin durduğunu biliyoruz” ifadesini kullandı.UNECEF temsilcisi, bu açıklamanın açık kaynaklardan gelen verilere dayandığını da sözlerine ekledi.Daha önce ABD ordusu, Afganistan’ın başkenti Kabil’de insansız hava aracıyla, çok miktarda patlayıcı taşıdığı ve doğrudan Kabil havalimanına tehdit oluşturduğu iddia edilen bir otomobile yönelik saldırı düzenlediklerini açıklamıştı. Al-Jazeera televizyonunun haberine göre, saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti. Operasyondan sorumlu ABD Merkez Komutanlığı, hedefin IŞİD'in Horasan koluyla bağlantılı olduğunu açıkladı.

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unicef, kabil, patlama