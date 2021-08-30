https://tr.sputniknews.com/20210830/uzerinden-sahte-mit-ve-polis-kimligi-cikti-500-bin-tl-dolandirmaya-calisinca-yakalandi-1048455411.html

Üzerinden sahte MİT ve polis kimliği çıktı: 500 bin TL dolandırmaya çalışırken yakalandı

Üzerinden sahte MİT ve polis kimliği çıktı: 500 bin TL dolandırmaya çalışırken yakalandı

Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak aradığı kişilere çeşitli suçlamalarda bulunup 500 bin TL değerinde altın ve döviz talep eden kişi yakalandı... 30.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-30T19:24+0300

2021-08-30T19:24+0300

2021-08-30T19:26+0300

türkiye

gaziantep

kimlik

döviz

dolandırıcılık

hırsızlık

sahte kimlik

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Gaziantep'te emniyete başvuran kişi, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan şüphelinin suçlamalarına maruz kaldığını ve para istediğini söyledi.İhbarda bulunan kişi, evinde 500 bin lira değerinde döviz ve ziynet eşyası bulunduğunu ve dolandırıcının almaya geleceğini belirtti.Bunun üzerine polis ekipleri, şüpheliyi evde beklemeye başladı.Şüpheli, dolandırmak istediği kişinin evine gelerek içerisinde döviz ve altınların bulunduğu poşeti teslim aldı. Bu sırada suçüstü yapan ekipler, şüpheliyi yakaladı.Gözaltına alınan şüphelinin üzerinden sahte polis ve MİT kimliği de çıktı.Emniyetteki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.Dolandırıcının döviz ve altınların bulunduğu poşeti teslim aldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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gaziantep, kimlik, döviz, dolandırıcılık, hırsızlık, sahte kimlik