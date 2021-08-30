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Yeni Zelanda'da Pfizer bağlantılı ilk ölüm: Nadir görülen bir yan etki yaşandı
Yeni Zelanda'da Pfizer bağlantılı ilk ölüm: Nadir görülen bir yan etki yaşandı
Yeni Zelanda, bir kadında 'nadir görülen bir yan etki nedeniyle' Pfizer aşısıyla bağlantılı ilk ölümün yaşandığını bildirdi. 30.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-30T13:38+0300
2021-08-30T13:37+0300
koronavirüs
yeni zelanda
ölüm
pfizer
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Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 Aşı Bağımsız Güvenlik İzleme Kurulu'nun (CV-ISMB), hayatını kaybeden kadının ölüm sebebinin 'muhtemelen aşı nedeniyle' gerçekleşen bir kalp kası iltihabından kaynaklandığını düşündüğünü açıkladı. CV-ISMB, aynı anda meydana gelen ve aşısının ardından ölüme yol açabilecek başka tıbbi sorunlar olduğunu da kaydetti.Ölen kadının yaşını vermeyen bakanlık, yaptığı açıklamada, "Bu, Yeni Zelanda'da aşılamayı takip eden günlerde Pfizer aşısıyla bağlantılı ilk vaka" dedi.Ölümün kalbin kan pompalama yeteneğini sınırlayan ve kalp ritmini bozan miyokardit kaynaklı olduğunu söyleyen bakanlık, yan etki konusunda farkındalığı artırmak için miyokardit konusunda bir güvenlik uyarısı yayınladı. Öte yandan, aşıları takiben meydana gelen tüm ölüm vakaları, inceleme için CV-ISMB'ye havale edilecek.Kurulun başkanı Dr John Tait, vakayla ilgili olarak şunları söyledi: "Bu soruşturmadan elde edilen sonuçların başkalarının öğrenmesi için geniş çapta erişilebilir olmasını sağlamak istiyoruz. Pfizer aşısı, koronavirüsten kaynaklanan ciddi hastalık ve ölümlere karşı korumada oldukça etkili ve bunu Yeni Zelanda'da kullanma konusunda kendimize güveniyoruz."Pfizer ise, konuyla ilgili yaptığı açıklamada miyokardit vakalarının yaşanabileceğini tahmin ettiğini, ancak bu tür yan etkilerin oldukça nadir olduğunu söyledi. Şirket, açıklamasında "Pfizer, aşımızla potansiyel olarak ilişkili vakaları çok ciddiye alıyor" ifadelerine yer verdi.Yeni Zelanda'da, bugüne kadar 2 milyondan fazla koronavirüs aşısı uygulandı.
https://tr.sputniknews.com/20210423/yeni-zelanda-bir-kiside-koronavirus-tespit-edilmesinin-ardindan-avusturalya-ile-karsilikli-ucuslari-1044348051.html
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yeni zelanda, ölüm, pfizer, koronavirüs

Yeni Zelanda'da Pfizer bağlantılı ilk ölüm: Nadir görülen bir yan etki yaşandı

13:38 30.08.2021
© REUTERS / Cagla GurdoganPfizer-BionTech aşısı - koronavirüs aşısı
Pfizer-BionTech aşısı - koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2021
© REUTERS / Cagla Gurdogan
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Yeni Zelanda, bir kadında 'nadir görülen bir yan etki nedeniyle' Pfizer aşısıyla bağlantılı ilk ölümün yaşandığını bildirdi.
Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 Aşı Bağımsız Güvenlik İzleme Kurulu'nun (CV-ISMB), hayatını kaybeden kadının ölüm sebebinin 'muhtemelen aşı nedeniyle' gerçekleşen bir kalp kası iltihabından kaynaklandığını düşündüğünü açıkladı.
CV-ISMB, aynı anda meydana gelen ve aşısının ardından ölüme yol açabilecek başka tıbbi sorunlar olduğunu da kaydetti.
Ölen kadının yaşını vermeyen bakanlık, yaptığı açıklamada, "Bu, Yeni Zelanda'da aşılamayı takip eden günlerde Pfizer aşısıyla bağlantılı ilk vaka" dedi.
Ölümün kalbin kan pompalama yeteneğini sınırlayan ve kalp ritmini bozan miyokardit kaynaklı olduğunu söyleyen bakanlık, yan etki konusunda farkındalığı artırmak için miyokardit konusunda bir güvenlik uyarısı yayınladı.
Öte yandan, aşıları takiben meydana gelen tüm ölüm vakaları, inceleme için CV-ISMB'ye havale edilecek.
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Kurulun başkanı Dr John Tait, vakayla ilgili olarak şunları söyledi:
"Bu soruşturmadan elde edilen sonuçların başkalarının öğrenmesi için geniş çapta erişilebilir olmasını sağlamak istiyoruz. Pfizer aşısı, koronavirüsten kaynaklanan ciddi hastalık ve ölümlere karşı korumada oldukça etkili ve bunu Yeni Zelanda'da kullanma konusunda kendimize güveniyoruz."
Pfizer ise, konuyla ilgili yaptığı açıklamada miyokardit vakalarının yaşanabileceğini tahmin ettiğini, ancak bu tür yan etkilerin oldukça nadir olduğunu söyledi. Şirket, açıklamasında "Pfizer, aşımızla potansiyel olarak ilişkili vakaları çok ciddiye alıyor" ifadelerine yer verdi.
Yeni Zelanda'da, bugüne kadar 2 milyondan fazla koronavirüs aşısı uygulandı.
040310
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