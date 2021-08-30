https://tr.sputniknews.com/20210830/yunanistana-kacmaya-calisan-7-feto-suphelisi-yakalandi-1048452485.html

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 FETÖ şüphelisi yakalandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalanan 7 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı. 30.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-30T17:55+0300

2021-08-30T17:55+0300

2021-08-30T17:55+0300

türkiye

gözaltı

fetö

fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)

gözaltı kararı

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Güvenlik güçleri Meriç ilçesinde birinci derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan F.D, İ.S, D.A, R.Ş, R.Y, M.K ve M.Y'yi yakaladı.FETÖ ile ilişkili olduğu tespit edilen ve gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinin alınması için İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi.

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gözaltı, fetö, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), gözaltı kararı