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https://tr.sputniknews.com/20210830/yunanistana-kacmaya-calisan-7-feto-suphelisi-yakalandi-1048452485.html
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 FETÖ şüphelisi yakalandı
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 FETÖ şüphelisi yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalanan 7 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı. 30.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-30T17:55+0300
2021-08-30T17:55+0300
2021-08-30T17:55+0300
türkiye
gözaltı
fetö
fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)
gözaltı kararı
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Güvenlik güçleri Meriç ilçesinde birinci derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan F.D, İ.S, D.A, R.Ş, R.Y, M.K ve M.Y'yi yakaladı.FETÖ ile ilişkili olduğu tespit edilen ve gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinin alınması için İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
gözaltı, fetö, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), gözaltı kararı
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 FETÖ şüphelisi yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalanan 7 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.
Güvenlik güçleri
Meriç ilçesinde birinci derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan F.D, İ.S, D.A, R.Ş, R.Y, M.K ve M.Y'yi yakaladı. FETÖ ile ilişkili olduğu tespit edilen
ve gözaltına alınan
şüpheliler
ifadelerinin alınması için İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi.