https://tr.sputniknews.com/20210831/14-yasindaki-oglunun-katliamindan-kurtulan-baba-konustu-1048461734.html

14 yaşındaki oğlunun katliamından kurtulan baba konuştu

14 yaşındaki oğlunun katliamından kurtulan baba konuştu

Ordu'da fındık toplamak istemeyen 14 yaşındaki F.Y. ailesine kurşun yağdırarak annesini, ağabeyini ve anneannesini öldürdü. Saldırıdan yaralı kurtulan polis... 31.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-31T00:12+0300

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türkiye

türkiye

ordu

polis

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Ordu'nun Korgan ilçesinde 28 Ağustos'ta 14 yaşındaki F.Y., fındık toplaması için ısrar eden ailesine kurşun yağdırdı.Polis babasının tabancası ile annesi Rahime Y., ağabeyi Murat Y. ve anneannesi Cennet Gedek'i öldüren F.Y. babası Cemalettin Y'yi da yaraladı.F.Y. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, polisi memuru babanın tedavisi sürüyor.Hayati tehlikeyi atlatan Cemalettin Y, ilk ifadesinde "Beylik tabancamı gardıroba saklamıştım, oğlum nasıl aldı bilmiyorum" dediği belirtildi.Cemalettin Yalpı'nın daha sonra ayrıntılı ifadesine başvurulacak.

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türkiye, ordu, polis