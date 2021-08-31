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19 yaşındaki genç kız, Avcılar'daki lunaparkta hayatını kaybetti
19 yaşındaki genç kız, Avcılar'daki lunaparkta hayatını kaybetti
İstanbul Avcılar'daki lunaparkta bindiği 'discovery' adlı oyun aletinde fenalaşan 19 yaşındaki Zeynep Günay fenalaşarak hayatını kaybetti. Lunapark... 31.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-31T17:28+0300
2021-08-31T17:29+0300
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Olay, dün Denizköşkler Sahil'de bulunan lunaparkta meydana geldi. Zeynep Günay (19) ailesiyle birlikte gittiği lunaparkta bir oyun aletine bindi. Oyun aletinin hızlanmasıyla fenalaşan genç kız, inmek istedi. İHA'nın haberine göre, kızlarının fenalaştığını gören aile, durdurulmasını söylese de görevliler aldırış etmedi.Uzun uğraşlar sonucunda durdurulan oyun aletinden inen genç kız, fenalaştı. Aile görevlilerden ambulans çağırmasını istedi. Ambulans beklenirken ise genç kızın durumu daha da kötüye gitti.Günay, çağrılan ambulans ile lunaparkın tam karşısında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Günay, hastane yolunda yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Günay'ın kustuğu ve kusmuğunun solunum yolunu tıkadığı için hayatını kaybettiği iddia edildi.'2 - 3 tokat atın kolonya verin kendine gelir'Genç kızın ölümünde lunapark görevlilerinin ihmali olduğunu savunan aile, şikayetçi olacaklarını söyledi.Cenaze işlemleri için mezarlıklar müdürlüğünde bulunan acılı amca Fatih Günay "Anne, ablası ve yengesiyle gidiyorlar. Orada alete biniyorlar. Hareket ediyor alet daha sonra kız kendinden geçiyor. Bu bayılıyor direkt. Annesi durdurmak istiyor oradaki yetkililer normal diyor. İnandırana kadar zaten 10-15 dakika geçiyor. 'Bir şey olmaz siz panik yapıyorsunuz' diyorlar. Kız iniyor bir kenara oturuyor görevliler, '2-3 tokat atın kolonya verin kendine gelir. Biz böyle şeyleri çok görüyoruz' diyorlar.Kendisine gelemeyince bizim oradaki akrabalarımız isyan edip kendileri ambulansı arıyor bunlar hiç ambulans aramamış. İhmal öldürdü yeğenimizi. Bize doktorun dediği geç müdahale olduğu gelirken zaten vefat ettiği şeklinde oldu. Geç kalındığı için. Kusmasından dolayı mı olup olmadığını adli tıp raporu sonucu ortaya çıkacak. Karşı taraftan şikayetçiyiz. Böyle bir olay oldu bir Allah’ın kulu daha gelip sormadı ne oldu diye. Davacıyız ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.
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avcılar, lunapark

19 yaşındaki genç kız, Avcılar'daki lunaparkta hayatını kaybetti

17:28 31.08.2021 (güncellendi: 17:29 31.08.2021)
19 yaşındaki genç kız, Avcılar'daki lunaparkta hayatını kaybetti
19 yaşındaki genç kız, Avcılar'daki lunaparkta hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2021
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İstanbul Avcılar'daki lunaparkta bindiği 'discovery' adlı oyun aletinde fenalaşan 19 yaşındaki Zeynep Günay fenalaşarak hayatını kaybetti. Lunapark görevlilerinin genç kıza gerekli müdahaleyi yapmadığı iddia edildi. Genç kızın ailesi, görevlilerin "2-3 tokat atın kolonya verin kendine gelir" dediğini anlattı.
Olay, dün Denizköşkler Sahil'de bulunan lunaparkta meydana geldi. Zeynep Günay (19) ailesiyle birlikte gittiği lunaparkta bir oyun aletine bindi. Oyun aletinin hızlanmasıyla fenalaşan genç kız, inmek istedi. İHA'nın haberine göre, kızlarının fenalaştığını gören aile, durdurulmasını söylese de görevliler aldırış etmedi.
Uzun uğraşlar sonucunda durdurulan oyun aletinden inen genç kız, fenalaştı. Aile görevlilerden ambulans çağırmasını istedi. Ambulans beklenirken ise genç kızın durumu daha da kötüye gitti.
Günay, çağrılan ambulans ile lunaparkın tam karşısında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Günay, hastane yolunda yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Günay'ın kustuğu ve kusmuğunun solunum yolunu tıkadığı için hayatını kaybettiği iddia edildi.

'2 - 3 tokat atın kolonya verin kendine gelir'

Genç kızın ölümünde lunapark görevlilerinin ihmali olduğunu savunan aile, şikayetçi olacaklarını söyledi.

Cenaze işlemleri için mezarlıklar müdürlüğünde bulunan acılı amca Fatih Günay "Anne, ablası ve yengesiyle gidiyorlar. Orada alete biniyorlar. Hareket ediyor alet daha sonra kız kendinden geçiyor. Bu bayılıyor direkt. Annesi durdurmak istiyor oradaki yetkililer normal diyor. İnandırana kadar zaten 10-15 dakika geçiyor. 'Bir şey olmaz siz panik yapıyorsunuz' diyorlar. Kız iniyor bir kenara oturuyor görevliler, '2-3 tokat atın kolonya verin kendine gelir. Biz böyle şeyleri çok görüyoruz' diyorlar.
Kendisine gelemeyince bizim oradaki akrabalarımız isyan edip kendileri ambulansı arıyor bunlar hiç ambulans aramamış. İhmal öldürdü yeğenimizi. Bize doktorun dediği geç müdahale olduğu gelirken zaten vefat ettiği şeklinde oldu. Geç kalındığı için. Kusmasından dolayı mı olup olmadığını adli tıp raporu sonucu ortaya çıkacak. Karşı taraftan şikayetçiyiz. Böyle bir olay oldu bir Allah’ın kulu daha gelip sormadı ne oldu diye. Davacıyız ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.
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