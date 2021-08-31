3 kızını öldüren imam gözaltına alındı

Uluağaç köyünde saat 16.00 sıralarında, köydeki cami imamı Emre G., 112 Acil Çağrı Merkezi’ni telefonla arayarak çocuklarını öldürdüğü ihbarında bulundu. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipler, 4, 7 ve 11 yaşlarındaki kız çocuklarının hayatını kaybettiğini belirledi. Emre G. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Trabzon’un Of ilçesinde cami imamlığı yapan 36 yaşındaki Emre G, 4, 7 ve 11 yaşlarındaki kız çocuklarını tabanca ile ateş ederek öldürdü. Kendini ihbar eden imam, gözaltına alındı.
Uluağaç köyünde saat 16.00 sıralarında, köydeki cami imamı Emre G., 112 Acil Çağrı Merkezi’ni telefonla arayarak çocuklarını öldürdüğü ihbarında bulundu.
İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipler, 4, 7 ve 11 yaşlarındaki kız çocuklarının hayatını kaybettiğini belirledi. Emre G. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.