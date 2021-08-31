https://tr.sputniknews.com/20210831/3-kizini-olduren-imam-gozaltina-alindi-1048486160.html

3 kızını öldüren imam gözaltına alındı

3 kızını öldüren imam gözaltına alındı

Trabzon’un Of ilçesinde cami imamlığı yapan 36 yaşındaki Emre G, 4, 7 ve 11 yaşlarındaki kız çocuklarını tabanca ile ateş ederek öldürdü. Kendini ihbar eden... 31.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-31T19:16+0300

2021-08-31T19:16+0300

2021-08-31T19:16+0300

yaşam

trabzon

cami

imam

ölüm

köy

kız çocuğu

cinayet

of

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Uluağaç köyünde saat 16.00 sıralarında, köydeki cami imamı Emre G., 112 Acil Çağrı Merkezi’ni telefonla arayarak çocuklarını öldürdüğü ihbarında bulundu. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipler, 4, 7 ve 11 yaşlarındaki kız çocuklarının hayatını kaybettiğini belirledi. Emre G. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

trabzon, cami, imam, ölüm, köy, kız çocuğu, cinayet, of