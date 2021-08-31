https://tr.sputniknews.com/20210831/9-saat-ertelenen-kazan-antalya-seferi-savcilarin-dikkatini-cekti-1048487265.html

9 saat ertelenen Kazan-Antalya seferi, savcıların dikkatini çekti

9 saat ertelenen Kazan-Antalya seferi, savcıların dikkatini çekti

Tataristan Ulaştırma Savcılığı, Kazan-Antalya seferi yapan Ural Havayolları uçağının 9 saat gecikmeyle kalkması nedeniyle inceleme başlattı. 31.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-31T19:57+0300

2021-08-31T19:57+0300

2021-08-31T19:57+0300

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erteleme

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Tataristan Ulaştırma Savcılığı’nın açıklamasında, “Kazan Uluslararası Havalimanı’nda, 30 Ağustos günü kalkış saati 04.10 olan Kazan-Antalya seferli Ural Havayolları uçağının gecikmesiyle ilgili olarak, yolcu haklarının ihlal edilmesi nedeniyle inceleme başlatıldı. Uçak aynı gün saat 13.34’te kalktı” dendi.Açıklamada, uçağın Kazan havalimanına gecikmeyle ulaştığı belirtilirken yolcuların 9.5 saat beklemek zorunda kaldığı kaydedildi. Ural Havayolları, yolculara meşrubat ve sıcak yemekler sundu.Olay günü Tataristan Ulaştırma Savcı Vekili havalimanına gelerek bazı yolcularla görüştü.Ural Havayolları’nın uçuş güvenliğiyle ilgili kanunlara uyup uymadığının araştırılması amacıyla şirketin merkez ofisinin bulunduğu Sverdlovsk Bölgesi’nin Ulaştırma Savcılığı’na ilgili bilgilerin iletildiği kaydedilen açıklamada, durumun ayrıca Volga Ulaştırma Savcılığı’nın kontrolü altında olduğu da aktarıldı.

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