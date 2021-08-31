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https://tr.sputniknews.com/20210831/abd-egitim-bakanligi-okullarda-maske-duzenlemelerini-yasaklayan-eyaletlerde-sorusturma-baslatti-1048462548.html
ABD Eğitim Bakanlığı, okullarda maske düzenlemelerini yasaklayan eyaletlerde soruşturma başlattı
ABD Eğitim Bakanlığı, okullarda maske düzenlemelerini yasaklayan eyaletlerde soruşturma başlattı
ABD Eğitim Bakanlığı, okullarda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı maske düzenlemelerini yasaklayan beş eyalette, yasakların engelli ya da sağlık sorunları... 31.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-31T00:56+0300
2021-08-31T00:56+0300
dünya
abd
soruşturma
eyalet
maske
koronavirüs
kovid-19
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Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Sivil Haklar Dairesi'nin (OCR) başlattığı soruşturmalarla Iowa, Oklahoma, Güney Carolina, Tennessee ve Utah eyaletlerinin engelli öğrencilere ayrımcılık yapılmasını engelleyen 1973 tarihli federal Rehabilitasyon Kanunu ve kamu kurumlarının engellilere ayrımcılık yapmasını yasaklayan 1990 tarihli Amerikan Engelliler Kanunu’na uygunluğunun denetleneceği belirtildi.OCR, Cumhuriyetçi valilerin okullarda maske zorunluluğunu yasakladığı eyaletlerdeki okul idarelerine gönderdiği mektupta, kapalı alanlarda maske kullanımı zorunluluğunun yasaklanmasının başta engelleri nedeniyle sağlık sorunları yaşayanlar olmak üzere, öğrencileri Kovid-19’dan koruma konusunda önlem almalarını engellediğini yazdı.ABD Eğitim Bakanı Miguel Cardona, "Eyalet yöneticilerinin siyaseti, hizmet vermek için yemin ettikleri öğrencilerin sağlığının ve eğitiminin önüne koyması kabul edilemez” derken Bakanlığın tüm öğrencilerin şahsen eğitime ulaşım hakkının korunması için mücadele edeceğini bildirdi.OCR, mahkeme kararları nedeniyle maske zorunluluğu yasaklarının uygulanamadığı Florida, Texas, Arkansas ve Arizona eyaletlerinde soruşturma yapılmadığını duyurdu.Eğitim Bakanlığının soruşturmaları, ABD yönetiminin okullarda maske kullanımının kişisel bir tercih olması gerektiğini düşünen Cumhuriyetçi yerel yönetimlerle mücadelesinde yeni bir adım oldu.ABD Başkanı Joe Biden, geçen hafta Eğitim Bakanı Cardona’dan maske düzenlemelerini yasaklayan eyaletlere karşı hukuki mücadele başlatmasını istemişti.
https://tr.sputniknews.com/20210817/abd-koronavirus-asisinin-ikinci-dozundan-8-ay-sonra-ucuncu-dozu-tavsiye-edecek-1048111043.html
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abd, soruşturma, eyalet, maske, koronavirüs, kovid-19

ABD Eğitim Bakanlığı, okullarda maske düzenlemelerini yasaklayan eyaletlerde soruşturma başlattı

00:56 31.08.2021
© REUTERS / David 'Dee' DelgadoABD - koronavirüs - maske zorunluluğu
ABD - koronavirüs - maske zorunluluğu - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2021
© REUTERS / David 'Dee' Delgado
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ABD Eğitim Bakanlığı, okullarda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı maske düzenlemelerini yasaklayan beş eyalette, yasakların engelli ya da sağlık sorunları olan öğrencilerin eğitime katılımını engelleyerek ayrımcılığa yol açabileceği gerekçesiyle soruşturma başlattığını duyurdu.
Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Sivil Haklar Dairesi'nin (OCR) başlattığı soruşturmalarla Iowa, Oklahoma, Güney Carolina, Tennessee ve Utah eyaletlerinin engelli öğrencilere ayrımcılık yapılmasını engelleyen 1973 tarihli federal Rehabilitasyon Kanunu ve kamu kurumlarının engellilere ayrımcılık yapmasını yasaklayan 1990 tarihli Amerikan Engelliler Kanunu’na uygunluğunun denetleneceği belirtildi.
OCR, Cumhuriyetçi valilerin okullarda maske zorunluluğunu yasakladığı eyaletlerdeki okul idarelerine gönderdiği mektupta, kapalı alanlarda maske kullanımı zorunluluğunun yasaklanmasının başta engelleri nedeniyle sağlık sorunları yaşayanlar olmak üzere, öğrencileri Kovid-19’dan koruma konusunda önlem almalarını engellediğini yazdı.
ABD Eğitim Bakanı Miguel Cardona, "Eyalet yöneticilerinin siyaseti, hizmet vermek için yemin ettikleri öğrencilerin sağlığının ve eğitiminin önüne koyması kabul edilemez” derken Bakanlığın tüm öğrencilerin şahsen eğitime ulaşım hakkının korunması için mücadele edeceğini bildirdi.
OCR, mahkeme kararları nedeniyle maske zorunluluğu yasaklarının uygulanamadığı Florida, Texas, Arkansas ve Arizona eyaletlerinde soruşturma yapılmadığını duyurdu.
Eğitim Bakanlığının soruşturmaları, ABD yönetiminin okullarda maske kullanımının kişisel bir tercih olması gerektiğini düşünen Cumhuriyetçi yerel yönetimlerle mücadelesinde yeni bir adım oldu.
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ABD Başkanı Joe Biden, geçen hafta Eğitim Bakanı Cardona’dan maske düzenlemelerini yasaklayan eyaletlere karşı hukuki mücadele başlatmasını istemişti.
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