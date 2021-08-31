Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
ÖSYM Başkanı Aygün: Bu sene iki ek yerleştirme yapılacak
- Sputnik Türkiye
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210831/abd-isgalinin-sonu-pentagon-afganistani-terk-eden-son-askerin-goruntusunu-tarihe-not-dustu-1048473077.html
ABD işgalinin sonu: Pentagon, Afganistan'ı terk eden son askerin görüntüsünü tarihe not düştü
ABD işgalinin sonu: Pentagon, Afganistan'ı terk eden son askerin görüntüsünü tarihe not düştü
ABD'nin 11 Eylül 2001 saldırılarına misilleme olarak başlattığı Afganistan işgali 20 yıl sonra biterken geride büyük tartışmalar ve bir de giden son ABD... 31.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-31T12:44+0300
2021-08-31T12:56+0300
taliban kontrolünde afganistan
abd
afganistan
taliban
asker
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
abd savunma bakanlığı (pentagon)
çekilme
asker çekme
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1f/1048473204_0:0:2201:1239_1920x0_80_0_0_d0511283b6039e02fc5e2e25e0c9e5d0.jpg
ABD'nin son askerinin de Afganistan'dan gitmesiyle Taliban kutlamalar yaparken, o son askerin bulanık görüntüsü tarihteki yerini aldı. Geceyarısına 1 dakika kalaABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 82. Hava İndirme Tümeni Komutanı Tümgeneral Chris Donahue'nin pazartesiyi salıya bağlayan geceyarısına 1 dakika kala Afgan başkentinden ayrılmak için Kabil Havaalanı'nda C-17 nakliye uçağına binerken görüntüsünü tweetledi. Ross Wilson eşlik ettiABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) başındaki General Kenneth McKenzie, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tümgeneral Chris Donahue ile ABD'nin Kabil Büyükelçiliğine vekalet eden en üst düzey diplomat Ross Wilson'ın ABD askeri uçağına binerek Afganistan topraklarından çekilen 'son iki ABD yetkilisi' olduğunu söyledi. "Afganistan'dan ayrılan son uçakta bulunan 82. Hava İndirme Tümeni Komutanı ve benim oradaki büyük güçlerimin komutanı General Chris Donahue'ye ABD Büyükelçi Vekili Ross Wilson eşlik etti, yani birlikte çıktılar" diyen CENTCOM Komutanı, "Dışişleri ile savunma ekibi, son uçakla çıkış yaptılar ve yere basıp uçağa binen son kişilerdi" ifadesini kullandı.Taliban kutlamadaABD'nin en uzun savaşını bitiren bu son çıkışın ardından Taliban'ın kontrolündeki Kabil'de kutlama için havaya ateş açıldı. ABD askerlerinin gitmesi sonrası Kabil Havaalanı'nda basın toplantısı düzenleyen Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid "Bu tarihi bir gün ve tarihi bir an. Ülkemizi büyük bir güçten kurtardığımız bu andan gururluyuz" dedi. 'Zafer hepimize ait'"Afganistan'ı kutlarım, zafer hepimize ait" vurgusunu yapan Taliban Sözcüsü, bu zaferin 'diğer işgalcilere ders olmasını' temenni ederek ekledi:"ABD ve dünya ile iyi ilişkiler istiyoruz, hepsiyle iyi diplomatik ilişkileri memnuniyetle karşılıyoruz."
afganistan
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1f/1048473204_0:0:1955:1466_1920x0_80_0_0_57840a83a5d983bb1de787cb4c8d9777.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, afganistan, taliban, asker, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), abd savunma bakanlığı (pentagon), çekilme, asker çekme, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

ABD işgalinin sonu: Pentagon, Afganistan'ı terk eden son askerin görüntüsünü tarihe not düştü

12:44 31.08.2021 (güncellendi: 12:56 31.08.2021)
© REUTERS / US ARMYAfganistan'ı terk eden son ABD askeri: Pentagon, 82. Hava İndirme Tümeni Komutanı Chris Donahue'nin geceyarısına 1 dakika kala Kabil Havaalanı'nda C-17 nakliye uçağına binerken görüntüsünü tweetledi.
Afganistan'ı terk eden son ABD askeri: Pentagon, 82. Hava İndirme Tümeni Komutanı Chris Donahue'nin geceyarısına 1 dakika kala Kabil Havaalanı'nda C-17 nakliye uçağına binerken görüntüsünü tweetledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2021
© REUTERS / US ARMY
Abone ol
ABD'nin 11 Eylül 2001 saldırılarına misilleme olarak başlattığı Afganistan işgali 20 yıl sonra biterken geride büyük tartışmalar ve bir de giden son ABD askerinin görüntüsü kaldı. Pentagon, Afganistan'ı terk eden son ABD askeri olan 82. Hava İndirme Tümeni Komutanı'nın Kabil Havaalanı'nda uçağa binerken görüntüsünü sosyal medyada paylaştı.
ABD'nin son askerinin de Afganistan'dan gitmesiyle Taliban kutlamalar yaparken, o son askerin bulanık görüntüsü tarihteki yerini aldı.

Geceyarısına 1 dakika kala

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 82. Hava İndirme Tümeni Komutanı Tümgeneral Chris Donahue'nin pazartesiyi salıya bağlayan geceyarısına 1 dakika kala Afgan başkentinden ayrılmak için Kabil Havaalanı'nda C-17 nakliye uçağına binerken görüntüsünü tweetledi.

Ross Wilson eşlik etti

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) başındaki General Kenneth McKenzie, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tümgeneral Chris Donahue ile ABD'nin Kabil Büyükelçiliğine vekalet eden en üst düzey diplomat Ross Wilson'ın ABD askeri uçağına binerek Afganistan topraklarından çekilen 'son iki ABD yetkilisi' olduğunu söyledi.
"Afganistan'dan ayrılan son uçakta bulunan 82. Hava İndirme Tümeni Komutanı ve benim oradaki büyük güçlerimin komutanı General Chris Donahue'ye ABD Büyükelçi Vekili Ross Wilson eşlik etti, yani birlikte çıktılar" diyen CENTCOM Komutanı, "Dışişleri ile savunma ekibi, son uçakla çıkış yaptılar ve yere basıp uçağa binen son kişilerdi" ifadesini kullandı.

Taliban kutlamada

ABD'nin en uzun savaşını bitiren bu son çıkışın ardından Taliban'ın kontrolündeki Kabil'de kutlama için havaya ateş açıldı. ABD askerlerinin gitmesi sonrası Kabil Havaalanı'nda basın toplantısı düzenleyen Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid "Bu tarihi bir gün ve tarihi bir an. Ülkemizi büyük bir güçten kurtardığımız bu andan gururluyuz" dedi.

'Zafer hepimize ait'

"Afganistan'ı kutlarım, zafer hepimize ait" vurgusunu yapan Taliban Sözcüsü, bu zaferin 'diğer işgalcilere ders olmasını' temenni ederek ekledi:
"ABD ve dünya ile iyi ilişkiler istiyoruz, hepsiyle iyi diplomatik ilişkileri memnuniyetle karşılıyoruz."
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:50Ukraynalı paralimpik sporcu, Rus sporcularla fotoğraf çektirmeyi reddetti
12:46ÖSYM Başkanı Aygün: Bu sene iki ek yerleştirme yapılacak
12:44ABD işgalinin sonu: Pentagon, Afganistan'ı terk eden son askerin görüntüsünü tarihe not düştü
12:42Çavuşoğlu: Uluslararası toplum Afganistan konusunda birlik ve dayanışma içinde hareket etmeli
12:36Yolda yürürken kamyondan başına briket düştü
12:28Hizmet sektörü maliyetlerinde artış
12:23Rusya, üç ülke ile Hazar Denizi’nde tatbikat gerçekleştirecek
12:1371 yavru caretta caretta son anda canlı kurtarılmıştı: Otelin inadı sürüyor
12:12Havai fişekler düğünde davetliler arasında patladı
12:02ABD'de aşı karşıtı özgürlük mitingi organizatörü Kovid-19'dan öldü
11:59Apple'dan yeni plan: iPhone'lara 'uydu telefonu' özellikleri getirilecek
11:48Bisiklet çalmak için yangın merdiveninde 9 saat bekledi
11:45AKINCI, Türk Hava Kuvvetleri F-16’larının hangi görevlerini üstlenebilecek?
11:44İran'da cezaevindeki şiddet nedeniyle görevlilerden bazıları tutuklandı
11:28Ronaldo'nun transfer maliyeti açıklandı
11:28Mühimmat deposundaki patlamadan sonra Kazakistan Savunma Bakanı görevinden ayrıldı
11:20Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Washington’a iş ziyaretine gitti
11:14Macaristan Büyükelçisi Mattis: Twitter mavi tik girişimimi reddetti, kimim ben o zaman?
11:12Metrobüs ve otobüs üstünde yolculuk yapmıştı: Bu kez Galata’dan geminin üstüne atladı
10:54Karantina kaçağı, minibüste battaniyeye saklanırken yakalandı: 'Cezayı öderim ama yurtta kalamam'