Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
ABD işgalinin sonu: Pentagon, Afganistan'ı terk eden son askerin görüntüsünü tarihe not düştü
12:44 31.08.2021 (güncellendi: 12:56 31.08.2021)
© REUTERS / US ARMYAfganistan'ı terk eden son ABD askeri: Pentagon, 82. Hava İndirme Tümeni Komutanı Chris Donahue'nin geceyarısına 1 dakika kala Kabil Havaalanı'nda C-17 nakliye uçağına binerken görüntüsünü tweetledi.
© REUTERS / US ARMY
ABD'nin 11 Eylül 2001 saldırılarına misilleme olarak başlattığı Afganistan işgali 20 yıl sonra biterken geride büyük tartışmalar ve bir de giden son ABD askerinin görüntüsü kaldı. Pentagon, Afganistan'ı terk eden son ABD askeri olan 82. Hava İndirme Tümeni Komutanı'nın Kabil Havaalanı'nda uçağa binerken görüntüsünü sosyal medyada paylaştı.
ABD'nin son askerinin de Afganistan'dan gitmesiyle Taliban kutlamalar yaparken, o son askerin bulanık görüntüsü tarihteki yerini aldı.
Geceyarısına 1 dakika kala
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 82. Hava İndirme Tümeni Komutanı Tümgeneral Chris Donahue'nin pazartesiyi salıya bağlayan geceyarısına 1 dakika kala Afgan başkentinden ayrılmak için Kabil Havaalanı'nda C-17 nakliye uçağına binerken görüntüsünü tweetledi.
The last American soldier to leave Afghanistan: Maj. Gen. Chris Donahue, commanding general of the @82ndABNDiv, @18airbornecorps boards an @usairforce C-17 on August 30th, 2021, ending the U.S. mission in Kabul. pic.twitter.com/j5fPx4iv6a— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) August 30, 2021
Ross Wilson eşlik etti
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) başındaki General Kenneth McKenzie, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tümgeneral Chris Donahue ile ABD'nin Kabil Büyükelçiliğine vekalet eden en üst düzey diplomat Ross Wilson'ın ABD askeri uçağına binerek Afganistan topraklarından çekilen 'son iki ABD yetkilisi' olduğunu söyledi.
"Afganistan'dan ayrılan son uçakta bulunan 82. Hava İndirme Tümeni Komutanı ve benim oradaki büyük güçlerimin komutanı General Chris Donahue'ye ABD Büyükelçi Vekili Ross Wilson eşlik etti, yani birlikte çıktılar" diyen CENTCOM Komutanı, "Dışişleri ile savunma ekibi, son uçakla çıkış yaptılar ve yere basıp uçağa binen son kişilerdi" ifadesini kullandı.
The US Department of Defense tweeted a picture of Maj. Gen. Chris Donahue, commander of the 82nd Airborne Division, boarding a C-17 to depart Kabul.— CNN (@CNN) August 31, 2021
He was the last soldier to depart the country. https://t.co/G220dMNS1Y
Taliban kutlamada
ABD'nin en uzun savaşını bitiren bu son çıkışın ardından Taliban'ın kontrolündeki Kabil'de kutlama için havaya ateş açıldı. ABD askerlerinin gitmesi sonrası Kabil Havaalanı'nda basın toplantısı düzenleyen Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid "Bu tarihi bir gün ve tarihi bir an. Ülkemizi büyük bir güçten kurtardığımız bu andan gururluyuz" dedi.
'Zafer hepimize ait'
"Afganistan'ı kutlarım, zafer hepimize ait" vurgusunu yapan Taliban Sözcüsü, bu zaferin 'diğer işgalcilere ders olmasını' temenni ederek ekledi:
"ABD ve dünya ile iyi ilişkiler istiyoruz, hepsiyle iyi diplomatik ilişkileri memnuniyetle karşılıyoruz."