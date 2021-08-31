https://tr.sputniknews.com/20210831/abd-isgalinin-sonu-pentagon-afganistani-terk-eden-son-askerin-goruntusunu-tarihe-not-dustu-1048473077.html

ABD işgalinin sonu: Pentagon, Afganistan'ı terk eden son askerin görüntüsünü tarihe not düştü

ABD işgalinin sonu: Pentagon, Afganistan'ı terk eden son askerin görüntüsünü tarihe not düştü

ABD'nin 11 Eylül 2001 saldırılarına misilleme olarak başlattığı Afganistan işgali 20 yıl sonra biterken geride büyük tartışmalar ve bir de giden son ABD... 31.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-31T12:44+0300

2021-08-31T12:44+0300

2021-08-31T12:56+0300

taliban kontrolünde afganistan

abd

afganistan

taliban

asker

abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

abd savunma bakanlığı (pentagon)

çekilme

asker çekme

kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

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ABD'nin son askerinin de Afganistan'dan gitmesiyle Taliban kutlamalar yaparken, o son askerin bulanık görüntüsü tarihteki yerini aldı. Geceyarısına 1 dakika kalaABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 82. Hava İndirme Tümeni Komutanı Tümgeneral Chris Donahue'nin pazartesiyi salıya bağlayan geceyarısına 1 dakika kala Afgan başkentinden ayrılmak için Kabil Havaalanı'nda C-17 nakliye uçağına binerken görüntüsünü tweetledi. Ross Wilson eşlik ettiABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) başındaki General Kenneth McKenzie, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tümgeneral Chris Donahue ile ABD'nin Kabil Büyükelçiliğine vekalet eden en üst düzey diplomat Ross Wilson'ın ABD askeri uçağına binerek Afganistan topraklarından çekilen 'son iki ABD yetkilisi' olduğunu söyledi. "Afganistan'dan ayrılan son uçakta bulunan 82. Hava İndirme Tümeni Komutanı ve benim oradaki büyük güçlerimin komutanı General Chris Donahue'ye ABD Büyükelçi Vekili Ross Wilson eşlik etti, yani birlikte çıktılar" diyen CENTCOM Komutanı, "Dışişleri ile savunma ekibi, son uçakla çıkış yaptılar ve yere basıp uçağa binen son kişilerdi" ifadesini kullandı.Taliban kutlamadaABD'nin en uzun savaşını bitiren bu son çıkışın ardından Taliban'ın kontrolündeki Kabil'de kutlama için havaya ateş açıldı. ABD askerlerinin gitmesi sonrası Kabil Havaalanı'nda basın toplantısı düzenleyen Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid "Bu tarihi bir gün ve tarihi bir an. Ülkemizi büyük bir güçten kurtardığımız bu andan gururluyuz" dedi. 'Zafer hepimize ait'"Afganistan'ı kutlarım, zafer hepimize ait" vurgusunu yapan Taliban Sözcüsü, bu zaferin 'diğer işgalcilere ders olmasını' temenni ederek ekledi:"ABD ve dünya ile iyi ilişkiler istiyoruz, hepsiyle iyi diplomatik ilişkileri memnuniyetle karşılıyoruz."

afganistan

kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

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