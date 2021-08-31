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https://tr.sputniknews.com/20210831/abd-kabileki-diplomatik-varliklarini-askiya-aldigini-acikladi-1048464038.html
ABD, Kabil'deki diplomatik varlıklarını askıya aldığını açıkladı
ABD, Kabil'deki diplomatik varlıklarını askıya aldığını açıkladı
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bugünden itibaren Kabil'deki diplomatik varlıklarını askıya aldıklarını ve faaliyetlerini Katar'ın başkenti Doha'ya... 31.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-31T02:21+0300
2021-08-31T02:31+0300
dünya
abd
kabil
diplomatik misyon
antony blinken
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Blinken, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie'nin, ABD güçlerinin Afganistan'dan çekilme sürecinin tamamlandığını duyurmasının ardından basın toplantısı düzenledi.ABD'nin bugüne kadar 6 bini Amerikan vatandaşı olmak üzere yaklaşık 123 bin kişiyi Afganistan'dan çıkardığını kaydeden Blinken, tahliye operasyonunun oldukça zor olduğunu vurguladı.Blinken, Afganistan konusunda diplomasiyi elden bırakmayacaklarının altını çizerek, "Askeri misyonumuz bitti, yeni bir diplomatik misyon başladı. Öncelikle bu diplomatik misyonu yürütmek için yeni bir ekip kurduk. Kabil'deki diplomatik varlığımızı bugünden itibaren askıya aldık ve faaliyetlerimizi Katar'ın başkenti Doha'ya taşıdık. Yakında bu konuda Kongre'yi bilgilendireceğiz." dedi.
kabil
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abd, kabil, diplomatik misyon, antony blinken

ABD, Kabil'deki diplomatik varlıklarını askıya aldığını açıkladı

02:21 31.08.2021 (güncellendi: 02:31 31.08.2021)
© REUTERS / Jonathan ErnstABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken - Kuveyt
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken - Kuveyt - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2021
© REUTERS / Jonathan Ernst
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bugünden itibaren Kabil'deki diplomatik varlıklarını askıya aldıklarını ve faaliyetlerini Katar'ın başkenti Doha'ya taşıdıklarını açıkladı.
Blinken, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie'nin, ABD güçlerinin Afganistan'dan çekilme sürecinin tamamlandığını duyurmasının ardından basın toplantısı düzenledi.
ABD'nin bugüne kadar 6 bini Amerikan vatandaşı olmak üzere yaklaşık 123 bin kişiyi Afganistan'dan çıkardığını kaydeden Blinken, tahliye operasyonunun oldukça zor olduğunu vurguladı.
Blinken, Afganistan konusunda diplomasiyi elden bırakmayacaklarının altını çizerek, "Askeri misyonumuz bitti, yeni bir diplomatik misyon başladı. Öncelikle bu diplomatik misyonu yürütmek için yeni bir ekip kurduk. Kabil'deki diplomatik varlığımızı bugünden itibaren askıya aldık ve faaliyetlerimizi Katar'ın başkenti Doha'ya taşıdık. Yakında bu konuda Kongre'yi bilgilendireceğiz." dedi.
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