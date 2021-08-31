https://tr.sputniknews.com/20210831/abd-onlarca-kopegi-afganistanda-birakti-iddiasi-1048469527.html

'ABD onlarca köpeği Afganistan'da bıraktı' iddiası

'ABD onlarca köpeği Afganistan'da bıraktı' iddiası

ABD ordusu, ülkeden tamamen çekilmesinin ardından çok sayıda hizmet köpeğini geride bıraktığı iddia edildi. 31.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-31T10:36+0300

2021-08-31T10:36+0300

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taliban kontrolünde afganistan

abd

taliban

afgan

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ABD'de faaliyet yürüten 'Veteran Sheepdogs of America' isimli kuruluş, ülkenin Afganistan'dan çekilmesinin ardından çok sayıda hizmet köpeğini geride bıraktığı iddiasıyla çalışmaya başladı.İnternette yayınlanan fotoğraflarda, çok sayıda köpeğin kafeslere kapalı bir şekilde terk edildiği görüldü. ABD ordusu, daha önce Afganistan'daki bazı hizmet köpeklerini tahliye etmişti ancak Afgan göçmenler yerine köpeklere öncelik verdiği için eleştirilmişti. 2007'de ABD Deniz Piyadeleri, Afganistan'da bir pilot program başlattı ve savaşın harap ettiği ülkeye dokuz bomba köpeği köpek getirmişti. Bu sayı, daha sonra 350'ye yükseldi ve 2011 sonunda yaklaşık 650'ye ulaştığı tahmin ediliyor.

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2021

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abd, taliban, afgan