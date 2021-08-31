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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210831/abd-onlarca-kopegi-afganistanda-birakti-iddiasi-1048469527.html
'ABD onlarca köpeği Afganistan'da bıraktı' iddiası
'ABD onlarca köpeği Afganistan'da bıraktı' iddiası
ABD ordusu, ülkeden tamamen çekilmesinin ardından çok sayıda hizmet köpeğini geride bıraktığı iddia edildi. 31.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-31T10:36+0300
2021-08-31T10:36+0300
2021-08-31T10:40+0300
taliban kontrolünde afganistan
abd
taliban
afgan
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ABD'de faaliyet yürüten 'Veteran Sheepdogs of America' isimli kuruluş, ülkenin Afganistan'dan çekilmesinin ardından çok sayıda hizmet köpeğini geride bıraktığı iddiasıyla çalışmaya başladı.İnternette yayınlanan fotoğraflarda, çok sayıda köpeğin kafeslere kapalı bir şekilde terk edildiği görüldü. ABD ordusu, daha önce Afganistan'daki bazı hizmet köpeklerini tahliye etmişti ancak Afgan göçmenler yerine köpeklere öncelik verdiği için eleştirilmişti. 2007'de ABD Deniz Piyadeleri, Afganistan'da bir pilot program başlattı ve savaşın harap ettiği ülkeye dokuz bomba köpeği köpek getirmişti. Bu sayı, daha sonra 350'ye yükseldi ve 2011 sonunda yaklaşık 650'ye ulaştığı tahmin ediliyor.
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abd, taliban, afgan
'ABD onlarca köpeği Afganistan'da bıraktı' iddiası 10:36 31.08.2021 (güncellendi: 10:40 31.08.2021)
ABD ordusu, ülkeden tamamen çekilmesinin ardından çok sayıda hizmet köpeğini geride bıraktığı iddia edildi.
ABD'de faaliyet yürüten 'Veteran Sheepdogs of America' isimli kuruluş, ülkenin Afganistan'dan çekilmesinin ardından çok sayıda hizmet köpeğini geride bıraktığı iddiasıyla çalışmaya başladı.
İnternette yayınlanan fotoğraflarda, çok sayıda köpeğin kafeslere kapalı bir şekilde terk edildiği görüldü.
ABD ordusu, daha önce
Afganistan'daki bazı hizmet köpeklerini tahliye etmişti ancak Afgan göçmenler yerine köpeklere öncelik verdiği için eleştirilmişti.
2007'de ABD Deniz Piyadeleri, Afganistan'da bir pilot program başlattı ve savaşın harap ettiği ülkeye dokuz bomba köpeği köpek getirmişti.
Bu sayı, daha sonra 350'ye yükseldi ve
2011 sonunda yaklaşık 650'ye ulaştığı tahmin ediliyor.