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https://tr.sputniknews.com/20210831/abdde-2020de-islenen-nefret-suclari-7-bin-759a-cikti-1048463596.html
ABD'de 2020'de işlenen nefret suçları 7 bin 759'a çıktı
ABD'de 2020'de işlenen nefret suçları 7 bin 759'a çıktı
ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) 2020'de ülke genelinde işlenen 7 bin 759 nefret suçunun son 12 yılın en yüksek seviyesinde olduğu bilgisini paylaştı. 31.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-31T01:37+0300
2021-08-31T01:37+0300
2021-08-31T01:37+0300
dünya
abd
nefret suçu
nefret ve ayrımcılık suçu
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FBI'ın internet sayfasında paylaşılan raporda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının patlak verdiği 2020'de 7 bin 759 nefret suçu işlendiği belirtildi.Bu rakamın, son 12 yılda görülen en büyük suç oranına karşılık geldiği belirtildi.Geçen yılın nefret suçu rakamları 2019'a göre yüzde 6'lık artış gösterdi.Raporda, en son 2008'de 7 bin 783 nefret suçunun işlendiği vurgulandı.Nefret saldırılarının 2014'ten bu yana yaklaşık yüzde 42'lik artış gösterdiği belirtildi.
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abd, nefret suçu, nefret ve ayrımcılık suçu
ABD'de 2020'de işlenen nefret suçları 7 bin 759'a çıktı
ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) 2020'de ülke genelinde işlenen 7 bin 759 nefret suçunun son 12 yılın en yüksek seviyesinde olduğu bilgisini paylaştı.
FBI'
ın
internet sayfasında paylaşılan raporda,
yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının patlak verdiği 2020'de
7 bin 759 nefret suçu
işlendiği belirtildi.
Bu rakamın,
son 12 yılda görülen en büyük suç oranına karşılık geldiği belirtildi.
Geçen yılın nefret suçu rakamları 2019'a göre
yüzde 6'lık artış gösterdi.
Raporda, en son 2008'de 7 bin 783 nefret suçunun işlendiği vurgulandı.
Nefret saldırılarının
2014'ten bu yana yaklaşık yüzde 42'lik artış gösterdiği belirtildi.