https://tr.sputniknews.com/20210831/abdde-asi-karsiti-ozgurluk-mitingi-organizatoru-kovid-19dan-oldu-1048471979.html

ABD'de aşı karşıtı özgürlük mitingi organizatörü Kovid-19'dan öldü

ABD'de aşı karşıtı özgürlük mitingi organizatörü Kovid-19'dan öldü

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri ve aşı karşıtı "özgürlük" mitinginin organizatörlüğünü yapan 30 yaşındaki Caleb Wallace, Kovid-19 nedeniyle... 31.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-31T12:02+0300

2021-08-31T12:02+0300

2021-08-31T12:02+0300

koronavirüs

abd

özgürlük

salgın

kovid-19

san angelo özgürlük muhafızları

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ABD basınındaki haberlerde, ülkenin Texas eyaletinde düzenlenen salgın önlemleri karşıtı mitingleri organize eden 30 yaşındaki Wallace'ın 26 Temmuz'da Kovid-19 belirtileri gösterdiği kaydedildi. Başta test yaptırmayı reddeden Wallace'ın daha sonra kaldırıldığı hastanede yaklaşık bir aydır Kovid-19 tedavisi gördüğü belirtildi. Haftalardır solunum cihazına bağlı olarak yaşayan Wallace'ın bilincinin 8 Ağustos'tan itibaren kapalı olduğu ifade edildi. 3 çocuğu bulunan ve eşi 4. çocuklarına hamile olan Wallace'ın cumartesi günü hayatını kaybettiği açıklandı. Wallace, aşı ve maske gibi Kovid-19 salgınıyla mücadele için alınan önlemlere karşı "özgürlük" protestolarını düzenleyen "San Angelo Özgürlük Muhafızları" grubunun kurucularındandı. Bu arada Wallace, aşı zorunluluğunun anayasal haklara karşı olduğunu savunuyordu.

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2021

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abd, özgürlük, salgın, kovid-19, san angelo özgürlük muhafızları