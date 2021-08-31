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ABD'de aşı karşıtı özgürlük mitingi organizatörü Kovid-19'dan öldü
ABD'de aşı karşıtı özgürlük mitingi organizatörü Kovid-19'dan öldü
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri ve aşı karşıtı "özgürlük" mitinginin organizatörlüğünü yapan 30 yaşındaki Caleb Wallace, Kovid-19 nedeniyle... 31.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-31T12:02+0300
2021-08-31T12:02+0300
koronavirüs
abd
özgürlük
salgın
kovid-19
san angelo özgürlük muhafızları
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ABD basınındaki haberlerde, ülkenin Texas eyaletinde düzenlenen salgın önlemleri karşıtı mitingleri organize eden 30 yaşındaki Wallace'ın 26 Temmuz'da Kovid-19 belirtileri gösterdiği kaydedildi. Başta test yaptırmayı reddeden Wallace'ın daha sonra kaldırıldığı hastanede yaklaşık bir aydır Kovid-19 tedavisi gördüğü belirtildi. Haftalardır solunum cihazına bağlı olarak yaşayan Wallace'ın bilincinin 8 Ağustos'tan itibaren kapalı olduğu ifade edildi. 3 çocuğu bulunan ve eşi 4. çocuklarına hamile olan Wallace'ın cumartesi günü hayatını kaybettiği açıklandı. Wallace, aşı ve maske gibi Kovid-19 salgınıyla mücadele için alınan önlemlere karşı "özgürlük" protestolarını düzenleyen "San Angelo Özgürlük Muhafızları" grubunun kurucularındandı. Bu arada Wallace, aşı zorunluluğunun anayasal haklara karşı olduğunu savunuyordu.
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abd, özgürlük, salgın, kovid-19, san angelo özgürlük muhafızları

ABD'de aşı karşıtı özgürlük mitingi organizatörü Kovid-19'dan öldü

12:02 31.08.2021
© REUTERS / Andrew KellyABD - New York + Manhattan - maske - koronavirüs
ABD - New York + Manhattan - maske - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2021
© REUTERS / Andrew Kelly
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ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri ve aşı karşıtı "özgürlük" mitinginin organizatörlüğünü yapan 30 yaşındaki Caleb Wallace, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
ABD basınındaki haberlerde, ülkenin Texas eyaletinde düzenlenen salgın önlemleri karşıtı mitingleri organize eden 30 yaşındaki Wallace'ın 26 Temmuz'da Kovid-19 belirtileri gösterdiği kaydedildi.
Başta test yaptırmayı reddeden Wallace'ın daha sonra kaldırıldığı hastanede yaklaşık bir aydır Kovid-19 tedavisi gördüğü belirtildi.
Haftalardır solunum cihazına bağlı olarak yaşayan Wallace'ın bilincinin 8 Ağustos'tan itibaren kapalı olduğu ifade edildi. 3 çocuğu bulunan ve eşi 4. çocuklarına hamile olan Wallace'ın cumartesi günü hayatını kaybettiği açıklandı.
Wallace, aşı ve maske gibi Kovid-19 salgınıyla mücadele için alınan önlemlere karşı "özgürlük" protestolarını düzenleyen "San Angelo Özgürlük Muhafızları" grubunun kurucularındandı. Bu arada Wallace, aşı zorunluluğunun anayasal haklara karşı olduğunu savunuyordu.
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