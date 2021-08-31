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ABD'de Kovid-19 salgınında çocuk vakaların sayısı bir ayda 5 kattan fazla arttı
ABD'de Kovid-19 salgınında çocuk vakaların sayısı bir ayda 5 kattan fazla arttı
ABD'de test yapılan çocuklar arasında, haftalık yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının bir ay içinde 5 kattan fazla arttığı açıklandı. 31.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-31T20:19+0300
2021-08-31T20:19+0300
koronavirüs
abd
virüs
çocuk
artış
hastalık
kovid-19
vaka sayısı
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Amerikan Pediatri Akademisi (AAP) ve Çocuk Hastaneleri Birliği'nin (CHA) haftalık raporunda, geçen hafta 204 bin çocukta Kovid-19'a rastlandığı duyuruldu.Bu sayının 22 Temmuz haftasında yaklaşık 38 bin olduğuna dikkat çekilen raporda, 26 Ağustos haftasında Kovid-19 tespit edilen çocuk sayısında bir önceki aya göre 5 kattan fazla artış görüldüğü vurgulandı.Kovid-19 tespit edilen çocuk sayısının iki haftadır 2020-2021 kışındaki dalganın da üzerinde seyrettiğine işaret edilen raporda, salgının başından bu yana teşhis konulan çocuk sayısı 4,8 milyona yaklaşırken, toplam vakaların yüzde 14.8'ini çocukların oluşturduğu belirtildi.Raporda, hastaneye yatırılan çocukların oranının ise eyaletlere göre toplam vakaların yüzde 0.1'i ile 1.9'u arasında değiştiği bildirildi.AAP, çocukların Kovid-19 nedeniyle şiddetli hastalanma ve ölüm riskinin daha düşük olduğunu belirtirken, virüsün çocuklarda yol açabileceği daha uzun vadeli sağlık problemleri ile salgın nedeniyle ortaya çıkan duygusal ve zihinsel sorunlar konusunda daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.Geçen hafta çocuk vakaların sayısının bir ay öncesine göre 4 kattan fazla arttığı bildirilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210723/cdc-abd-koronavirus-salgininda-bir-baska-donum-noktasindan-geciyor-1045030837.html
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abd, virüs, çocuk, artış, hastalık, kovid-19, vaka sayısı

ABD'de Kovid-19 salgınında çocuk vakaların sayısı bir ayda 5 kattan fazla arttı

20:19 31.08.2021
© REUTERS / Allison DinnerABD - koronavirüs - Kovid-19 - çocuk
ABD - koronavirüs - Kovid-19 - çocuk - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2021
© REUTERS / Allison Dinner
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ABD'de test yapılan çocuklar arasında, haftalık yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının bir ay içinde 5 kattan fazla arttığı açıklandı.
Amerikan Pediatri Akademisi (AAP) ve Çocuk Hastaneleri Birliği'nin (CHA) haftalık raporunda, geçen hafta 204 bin çocukta Kovid-19'a rastlandığı duyuruldu.
Bu sayının 22 Temmuz haftasında yaklaşık 38 bin olduğuna dikkat çekilen raporda, 26 Ağustos haftasında Kovid-19 tespit edilen çocuk sayısında bir önceki aya göre 5 kattan fazla artış görüldüğü vurgulandı.
Kovid-19 tespit edilen çocuk sayısının iki haftadır 2020-2021 kışındaki dalganın da üzerinde seyrettiğine işaret edilen raporda, salgının başından bu yana teşhis konulan çocuk sayısı 4,8 milyona yaklaşırken, toplam vakaların yüzde 14.8'ini çocukların oluşturduğu belirtildi.
Raporda, hastaneye yatırılan çocukların oranının ise eyaletlere göre toplam vakaların yüzde 0.1'i ile 1.9'u arasında değiştiği bildirildi.
ABD - koronavirüs - Kovid-19 - yoğun bakım - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2021
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AAP, çocukların Kovid-19 nedeniyle şiddetli hastalanma ve ölüm riskinin daha düşük olduğunu belirtirken, virüsün çocuklarda yol açabileceği daha uzun vadeli sağlık problemleri ile salgın nedeniyle ortaya çıkan duygusal ve zihinsel sorunlar konusunda daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.
Geçen hafta çocuk vakaların sayısının bir ay öncesine göre 4 kattan fazla arttığı bildirilmişti.
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