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ABD'de plaja yıldırım düştü: Cankurtaran hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı
ABD'de plaja yıldırım düştü: Cankurtaran hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı
New Jersey'de bir plajda yıldırım çarpması sonucu bir cankurtaran öldü, yedi kişi de yaralandı. 31.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-31T16:38+0300
2021-08-31T16:38+0300
2021-08-31T16:40+0300
dünya
abd
yıldırım
plaj
ölüm
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New Jersey’de South Seaside Park'taki plaja düşen yıldırım yüksekte sandalyesinde oturan cankurtarana isabet etti.Cankurtaran olay yerinde hayatını kaybederken 3'ü cankurtaran 7 kişi yaralandı.Yaralanan kişiler baş ağrısı, baş dönmesi ve işitme sorunları tedavisi için Toms River'daki Community Medical Center'a götürüldü.Berkeley Polis Departmanı, cankurtaranlara ve sahil personeline biraz izin vermek için salı, çarşamba ve perşembe günleri sahillerin kapatılacağını duyurdu.
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abd, yıldırım, plaj, ölüm
ABD'de plaja yıldırım düştü: Cankurtaran hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı 16:38 31.08.2021 (güncellendi: 16:40 31.08.2021)
New Jersey'de bir plajda yıldırım çarpması sonucu bir cankurtaran öldü, yedi kişi de yaralandı.
New Jersey’de
South Seaside Park
'taki plaja düşen
yıldırım
yüksekte sandalyesinde oturan cankurtarana isabet etti.
Cankurtaran olay yerinde hayatını kaybederken 3'ü cankurtaran 7 kişi yaralandı.
Yaralanan kişiler baş ağrısı,
baş dönmesi ve işitme sorunları tedavisi için Toms River'daki Community Medical Center'a götürüldü.
Berkeley Polis Departmanı, cankurtaranlara ve sahil personeline biraz izin vermek için salı, çarşamba ve perşembe günleri sahillerin kapatılacağını duyurdu.