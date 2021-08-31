https://tr.sputniknews.com/20210831/abdde-plaja-yildirim-dustu-cankurtaran-hayatini-kaybetti-7-kisi-yaralandi-1048481203.html

ABD'de plaja yıldırım düştü: Cankurtaran hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı

ABD'de plaja yıldırım düştü: Cankurtaran hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı

New Jersey'de bir plajda yıldırım çarpması sonucu bir cankurtaran öldü, yedi kişi de yaralandı. 31.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-31T16:38+0300

2021-08-31T16:38+0300

2021-08-31T16:40+0300

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abd

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plaj

ölüm

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New Jersey’de South Seaside Park'taki plaja düşen yıldırım yüksekte sandalyesinde oturan cankurtarana isabet etti.Cankurtaran olay yerinde hayatını kaybederken 3'ü cankurtaran 7 kişi yaralandı.Yaralanan kişiler baş ağrısı, baş dönmesi ve işitme sorunları tedavisi için Toms River'daki Community Medical Center'a götürüldü.Berkeley Polis Departmanı, cankurtaranlara ve sahil personeline biraz izin vermek için salı, çarşamba ve perşembe günleri sahillerin kapatılacağını duyurdu.

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2021

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abd, yıldırım, plaj, ölüm