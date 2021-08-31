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ABD'de yangınlar devam ediyor
ABD'de yangınlar devam ediyor
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde devam eden yangınları söndürme çalışmaları devam ediyor. 31.08.2021, Sputnik Türkiye
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dünya
abd
kaliforniya
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ABD’nin Kaliforniya eyaletinde günlerdir süren yangınlar, eyaletin kuzey kesiminde yer alan South Lake Tahoe şehrine doğru ilerlemeye devam ediyor. Yüzlerce evi yok ederek binlerce insanı güvenli bölgelere kaçmak zorunda bırakan orman yangınlarını kontrol altına almak için çok sayıda itfaiye ekibi mücadele ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20210807/kaliforniyadaki-orman-yanginlari-devam-ediyor-8-kisi-kayip-1045190270.html
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abd, kaliforniya, yangın

ABD'de yangınlar devam ediyor

06:54 31.08.2021
© AFP 2021 / JOSH EDELSONKaliforniya-orman yangını
Kaliforniya-orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2021
© AFP 2021 / JOSH EDELSON
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ABD’nin Kaliforniya eyaletinde devam eden yangınları söndürme çalışmaları devam ediyor.
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde günlerdir süren yangınlar, eyaletin kuzey kesiminde yer alan South Lake Tahoe şehrine doğru ilerlemeye devam ediyor.
Yüzlerce evi yok ederek binlerce insanı güvenli bölgelere kaçmak zorunda bırakan orman yangınlarını kontrol altına almak için çok sayıda itfaiye ekibi mücadele ediyor.
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde son yılların en büyük orman yangınları devam ediyor, en az 8 kişinin yangın sebebiyle kayıp olduğu bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2021
YAŞAM
'Kaliforniya tarihindeki en büyük 3. yangın' devam ediyor: 8 kişi kayıp
7 Ağustos, 23:51
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