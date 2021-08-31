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https://tr.sputniknews.com/20210831/abdde-yanginlar-devam-ediyor-1048465960.html
ABD'de yangınlar devam ediyor
ABD'de yangınlar devam ediyor
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde devam eden yangınları söndürme çalışmaları devam ediyor. 31.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-31T06:54+0300
2021-08-31T06:54+0300
2021-08-31T06:53+0300
dünya
abd
kaliforniya
yangın
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ABD’nin Kaliforniya eyaletinde günlerdir süren yangınlar, eyaletin kuzey kesiminde yer alan South Lake Tahoe şehrine doğru ilerlemeye devam ediyor. Yüzlerce evi yok ederek binlerce insanı güvenli bölgelere kaçmak zorunda bırakan orman yangınlarını kontrol altına almak için çok sayıda itfaiye ekibi mücadele ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20210807/kaliforniyadaki-orman-yanginlari-devam-ediyor-8-kisi-kayip-1045190270.html
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abd, kaliforniya, yangın
ABD'de yangınlar devam ediyor
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde devam eden yangınları söndürme çalışmaları devam ediyor.
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde günlerdir süren yangınlar, eyaletin kuzey kesiminde yer alan South Lake Tahoe şehrine doğru ilerlemeye devam ediyor.
Yüzlerce evi yok ederek binlerce insanı güvenli bölgelere kaçmak zorunda bırakan orman yangınlarını kontrol altına almak için çok sayıda itfaiye ekibi mücadele ediyor.