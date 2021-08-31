https://tr.sputniknews.com/20210831/abdnin-afganistandan-cekilmesiyle-en-uzun-savasi-biterken-avrasyanin-en-uzun-savasi-basliyor-1048530222.html

'ABD'nin Afganistan'dan çekilmesiyle en uzun savaşı biterken, Avrasya'nın en uzun savaşı başlıyor'

'ABD'nin Afganistan'dan çekilmesiyle en uzun savaşı biterken, Avrasya'nın en uzun savaşı başlıyor'

Dr. Barış Adıbelli’ye göre, ABD’nin Afganistan’dan çekilmesiyle en uzun savaşı biterken Avrasya’nın en uzun savaşı başlıyor. Kabil saldırısıyla 'lansmanı... 31.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-31T23:39+0300

2021-08-31T23:39+0300

2021-09-01T23:39+0300

eksen

abd

rusya

çin

işid

afganistan

taliban

el kaide

barış adıbelli

terör

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ABD’nin 20 yılı bulan en uzun savaşının ardından nisan ayında alınan kararla Afganistan'dan başlatılan çekilmeyi tamamladı. Taliban'ın şeriat rejimi dayatmasının eline düşmekten kurtulmaya çalışan Afganlar ve Batılıllar için çalışanların yarattığı kaos görüntüleriyle yaşanan tahliye fiyaskosuna geçen hafta IŞİD-Horasan grubunun terör saldırısında 13'ü Amerikan askeri 170 kişinin hayatını yitirdiği terör saldırısı eklendi. BM Güvenlik Konseyi, saldırıyı kınadı ancak ABD, Britanya ve Fransa'nın hazırladığı tasarıda IŞİD ve Doğu Türkistan İslam Partisi gibi terör örgütlerinin anılmaması Rusya ve Çin'in çekimser kalmasını getirmiş durumda.ABD ve NATO'nun çekilmesi sayesinde Afganistan'ı kontrol altına alabilmiş olan Taliban 'zafer' ilan ederken, tüm dünyadan BM'nin terör örgütlleri listesindeki radikal İslamcı harekete 'kapsayıcı hükümet ve insan haklarına saygı' çağrıları yapılıyor.ABD'nin çekildiği Afganistan'da IŞİD-Horasan, El Kaide gibi terör örgütlerinin durumu, Taliban'ın vaatleri ve Asya'yı bekleyenleri Dumlupınar Üniversitesi’nden Asya politikaları uzmanı Dr. Barış Adıbelli ile konuştuk.'NATO ve Amerika’nın çekilmesi sorumluluğu sona ermiyor'Dr. Barış Adıbelli’ye göre, ABD Afganistan'dan çekilip giderken, karmaşık bir tablo ortaya çıktı. Bu tabloda Kabil'deki terör saldırısıyla IŞİD-Horasan örgütünün anılmaya başlandığına belirten Adıbelli, BM Güvenlik Konseyi'nin 170 kişinin canını alan bu saldırıyı da kınaya tasarısında spesifik olarak IŞİD ve Doğu Türkistan İslam Partisi gibi terör örgütlerine atıf yapmaması ve Çin ile Rusya'nın tasarıya bu nedenle çekimser kalmalarına dikkat çekti:‘Amerika’nın en uzun savaşı biterken Avrasya’nın en uzun savaşı başlıyor’Adıbelli'ye göre 31 Ağustos itibarıyla çekilmişlik hali ile ABD'nin en uzun savaşı biterken, Avrasya'nın en uzun savaşı başlıyor. ABD'nin Afganistan'ı Avrasya'yı alma adına bir terk edişi olduğu görüşündeki Adıbelli, olayın da 'taktik çekilme' olduğu değerlendirmesini yaptı. Taliban'ın Vietnam'da olduğu türden ABD ile çatışarak ve büyük bedeller ödeyerek iktidarı ele almadığını anımsatan Adıbelli, olan bitenen biraz da danışıklı dövüşlü bir teslim alma ve teslim etme olduğunu söyledi:‘Taliban IŞİD-Horasan konusunda bir şey yapamaz, bunun farkında olan Rusya ve Çin birlikte hareket ediyor’Taliban'ın vaadlerine karşın IŞİD-Horasan yahut Doğu Türkistan İslam Partisi hakkında fazla bir şey yapamayacağı görüşündeki Adıbelli, Çin ve Rusya'nın da bu durumun farkında olarak hareket ettiklerini ve aynı resimde durduklarını belirtti. Taliban’ın bölgesel veya küresel hedefleri bulunmazken diğer grupların olduğunu belirten Adıbelli, Güney ve Orta Asya’da bir İslam Halifeliği hedefinin hem Rusya hem de Çin için bir numaralı tehdidi oluşturduğunun altını çizdi. Adıbelli'ye göre son Kabil saldırısı IŞİD-Horasan grubunun adeta 'lansmanı' gibi oldu:‘ABD, Afganistan’daki şiddet ve kaosu tüm coğrafyaya yaymak ve ‘Avrasya Baharı’nı başlatmak istiyor’“Öyle gelişmeler ortaya çıkacak ki Taliban gözümüzde çok daha ılımlı bir gözükecek” diyen Adıbelli, diğer yandan Taliban'ın IŞİD-Horasan'ı 'yerli/milli' gördüğünü ve ABD'nin bu örgütü hedef alan saldırılarını da kınadığını anımsattı. IŞİD-Horasan'ı kimlerin kullandığının önem taşıdığını vurgulayan Adıbelli, ABD’nin, Afganistan’daki şiddet ve kaosu tüm Avrasya coğrafyasına yaymak ve Ortadoğu’daki Arap Baharı’nı bir şekilde Avrasya’ya taşımak istediği değerlendirmesinde bulundu:'ABD’nin muhakkak arka planda başka bir hazırlığı var'Dr. Adıbelli'ye göre IŞİD-Horasan grubunun devreye girmesinin ABD için bölgede askeri varlık bulundurma ve üs taleplerini daha meşru hale getirebilir. Afganistan'dan çekilme kararını Biden vermiş olsa da, ABD'nin bir kurumlar devleti olduğunu anımsatan Adıbelli, mutlaka arka planda bir hazırlıkları bulunduğu yorumunu yaptı:

rusya

çin

afganistan

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2021

Ceyda Karan https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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abd, rusya, çin, işid, afganistan, taliban, el kaide, barış adıbelli, terör