ABD’nin Minsk Büyükelçiliği personel sayısını azalttı

ABD’nin Minsk Büyükelçiliği’nin Facebook hesabından yapılan açıklamada, “Rejimin işbirliğini ve diyalogu kısıtlamaya yönelik üzücü kararı nedeniyle Amerikalı diplomatlar bugün son üç ayda ikinci kez Belarus’tan ayrılmak zorunda kaldı. Biz onlara veda ediyoruz onlar da size, demokratik özlemini desteklemek için çalıştıkları Belarus halkına veda ediyor” ifadesine yer verildi.Paylaşımda, “İster Minsk'te ister başka bir yerde, Amerikalı diplomatlar bu hayati çalışmaya devam edecek” dendi.Daha önce Belarus Dışişleri Bakanlığı, ABD’ye 1 Eylül’e kadar büyükelçilik personel sayısını 5 kişiye indirme önerisini sunmuştu. Daha öncesinde Washington 40’tan fazla Belaruslu vatandaş ve kuruma karşı ek yaptırımları uygulamaya koymuş, Minsk de bu yaptırımlara uygun karşılık vereceklerini açıklamıştı.
ABD’nin Minsk Büyükelçiliği’nin Facebook hesabından yapılan açıklamada, “Rejimin işbirliğini ve diyalogu kısıtlamaya yönelik üzücü kararı nedeniyle Amerikalı diplomatlar bugün son üç ayda ikinci kez Belarus’tan ayrılmak zorunda kaldı. Biz onlara veda ediyoruz onlar da size, demokratik özlemini desteklemek için çalıştıkları Belarus halkına veda ediyor” ifadesine yer verildi.
Paylaşımda, “İster Minsk'te ister başka bir yerde, Amerikalı diplomatlar bu hayati çalışmaya devam edecek” dendi.
Daha önce Belarus Dışişleri Bakanlığı, ABD’ye 1 Eylül’e kadar büyükelçilik personel sayısını 5 kişiye indirme önerisini sunmuştu. Daha öncesinde Washington 40’tan fazla Belaruslu vatandaş ve kuruma karşı ek yaptırımları uygulamaya koymuş, Minsk de bu yaptırımlara uygun karşılık vereceklerini açıklamıştı.