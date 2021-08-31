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https://tr.sputniknews.com/20210831/ahmet-hakan-ya-30-agustos-konulu-hutbe-okutmayin-ya-da-okuttugunuz-hutbede-ataturke-yer-verin-1048466694.html
Ahmet Hakan: Ya 30 Ağustos konulu hutbe okutmayın ya da okuttuğunuz hutbede Atatürk’e yer verin
Ahmet Hakan: Ya 30 Ağustos konulu hutbe okutmayın ya da okuttuğunuz hutbede Atatürk’e yer verin
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Diyanet İşleri Başkanlığı'na, "Bir sonraki 30 Ağustos’ta ya 30 Ağustos konulu hutbe okutmayın ya da okuttuğunuz... 31.08.2021, Sputnik Türkiye
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2021-08-31T08:35+0300
politika
diyanet işleri başkanlığı
30 ağustos zafer bayramı
ahmet hakan
hutbe
diyanet başkanlığı
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Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 'Bir sonraki 30 Ağustos hutbesi için bir ikaz' başlıklı yazısında, Diyanet'in 30 Ağustos hutbesini eleştirdi. Hakan, "Çünkü Atatürksüz 30 Ağustos Alparslansız Malazgirt gibidir. Osman Beysiz Osmanlı gibidir. Fatihsiz İstanbul gibidir. Mimar Sinansız Süleymaniye gibidir. Kısacası... Son dönemde 30 Ağustos hutbelerinde ortaya çıkan ret, inkâr ve hakkaniyetsizlik politikası son bulsun" ifadelerini kullandı.
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diyanet işleri başkanlığı, 30 ağustos zafer bayramı, ahmet hakan, hutbe, diyanet başkanlığı

Ahmet Hakan: Ya 30 Ağustos konulu hutbe okutmayın ya da okuttuğunuz hutbede Atatürk’e yer verin

08:36 31.08.2021
© Fotoğraf : YouTubeAhmet Hakan
Ahmet Hakan - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2021
© Fotoğraf : YouTube
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Diyanet İşleri Başkanlığı'na, "Bir sonraki 30 Ağustos’ta ya 30 Ağustos konulu hutbe okutmayın ya da okuttuğunuz hutbede Atatürk’e yer verin" diye seslendi.
Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 'Bir sonraki 30 Ağustos hutbesi için bir ikaz' başlıklı yazısında, Diyanet'in 30 Ağustos hutbesini eleştirdi.
Hakan, "Çünkü Atatürksüz 30 Ağustos Alparslansız Malazgirt gibidir. Osman Beysiz Osmanlı gibidir. Fatihsiz İstanbul gibidir. Mimar Sinansız Süleymaniye gibidir. Kısacası... Son dönemde 30 Ağustos hutbelerinde ortaya çıkan ret, inkâr ve hakkaniyetsizlik politikası son bulsun" ifadelerini kullandı.
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