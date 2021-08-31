https://tr.sputniknews.com/20210831/ahmet-hakan-ya-30-agustos-konulu-hutbe-okutmayin-ya-da-okuttugunuz-hutbede-ataturke-yer-verin-1048466694.html

Ahmet Hakan: Ya 30 Ağustos konulu hutbe okutmayın ya da okuttuğunuz hutbede Atatürk’e yer verin

Ahmet Hakan: Ya 30 Ağustos konulu hutbe okutmayın ya da okuttuğunuz hutbede Atatürk’e yer verin

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Diyanet İşleri Başkanlığı'na, "Bir sonraki 30 Ağustos’ta ya 30 Ağustos konulu hutbe okutmayın ya da okuttuğunuz... 31.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-31T08:36+0300

2021-08-31T08:36+0300

2021-08-31T08:35+0300

politika

diyanet işleri başkanlığı

30 ağustos zafer bayramı

ahmet hakan

hutbe

diyanet başkanlığı

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Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 'Bir sonraki 30 Ağustos hutbesi için bir ikaz' başlıklı yazısında, Diyanet'in 30 Ağustos hutbesini eleştirdi. Hakan, "Çünkü Atatürksüz 30 Ağustos Alparslansız Malazgirt gibidir. Osman Beysiz Osmanlı gibidir. Fatihsiz İstanbul gibidir. Mimar Sinansız Süleymaniye gibidir. Kısacası... Son dönemde 30 Ağustos hutbelerinde ortaya çıkan ret, inkâr ve hakkaniyetsizlik politikası son bulsun" ifadelerini kullandı.

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diyanet işleri başkanlığı, 30 ağustos zafer bayramı, ahmet hakan, hutbe, diyanet başkanlığı