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AK Partili meclis üyesi intihar etti
AK Partili meclis üyesi intihar etti
AK Parti Niğde Belediye Meclis Üyesi Bülent Sayın, tabancayla intihar ederek yaşamını sonlandırdı. 31.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-31T23:32+0300
2021-08-31T23:32+0300
2021-08-31T23:32+0300
türkiye
ak parti
belediye meclisi
meclis
akp
silah
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intihar
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Şahsüleyman Mahallesi Suat Baykal Caddesi'nde meydana gelen olayda AK Partili Bülent Sayın, kendine ait iş yerinde tabancayla intihar etti. Silah sesi üzerine çevredeki esnaf yetkililere bildirdi. İhbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Sayın’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık incelemesinin ardından Sayın'ın cansız bedeni, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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ak parti, belediye meclisi, meclis, akp, silah, vekil, intihar
AK Partili meclis üyesi intihar etti
AK Parti Niğde Belediye Meclis Üyesi Bülent Sayın, tabancayla intihar ederek yaşamını sonlandırdı.
Şahsüleyman Mahallesi Suat Baykal Caddesi'nde meydana gelen olayda AK Partili Bülent Sayın, kendine ait iş yerinde tabancayla intihar etti.
Silah sesi üzerine çevredeki esnaf yetkililere bildirdi. İhbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Sayın’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Savcılık incelemesinin ardından Sayın'ın cansız bedeni, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.