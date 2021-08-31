https://tr.sputniknews.com/20210831/akinci-turk-hava-kuvvetleri-f-16larinin-hangi-gorevlerini-ustlenebilecek--1048471399.html

AKINCI, Türk Hava Kuvvetleri F-16’larının hangi görevlerini üstlenebilecek?

AKINCI, Türk Hava Kuvvetleri F-16’larının hangi görevlerini üstlenebilecek?

Yüksek irtifa ve uzun dayanıklılık sınıfındaki Bayraktar AKINCI Silahlı İnsansız Hava Aracı’nın (SİHA) güvenlik güçlerine ilk teslimatı 29 Ağustos'ta yapıldı... 31.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-31T11:45+0300

2021-08-31T11:45+0300

2021-08-31T12:30+0300

savunma

recep tayyip erdoğan

türkiye

iha

f-16

türk silahlı kuvvetleri

selçuk bayraktar

türk hava kuvvetleri

siha

silahlı iha (siha)

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Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA’lar, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Orman Genel Müdürlüğü tarafından aktif olarak kullanılıyor. Ukrayna, Katar, Azerbaycan ve Polonya’ya da ihraç edilen Bayraktar TB2 SİHA’lardan daha uzun ve daha geniş olan AKINCI SİHA ise yük taşıma kapasitesi ve kullanacağı mühimmatlar ile daha stratejik görevlerde bulunabilecek.Geliştirme çalışmalarına 2017 yılında başlanan ve ilk uçuşunu 6 Aralık 2019’da gerçekleştiren Bayraktar AKINCI SİHA’da 100’e yakın bilgisayar sistemi görev yapıyor. 6 ton kalkış ağırlığı bulunan Bayraktar AKINCI SİHA, 400 kilogram dâhili ve 950 kilogram harici olmak üzere toplam 1.350 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesine sahip. Bayraktar TB2’nin faydalı yük taşıma kapasitesinin 150 kilogram olduğu göz önüne alındığında, AKINCI, operasyonel olarak daha geniş çaplı görevlerde de yer alabilecek.BOZDOĞAN ve GÖKDOĞAN’ı ateşleyecekAKINCI, 20 metrelik kanat açıklığında birçok füze ve mühimmatı aynı anda taşıyabilecek. Türkiye’de geliştirilen AESA radarı sayesinde yüksek durumsal farkındalık ile görev icra edebilecek olan Bayraktar AKINCI SİHA, taşıyacağı Görüş İçi Hava Hava Füzesi BOZDOĞAN ve Görüş Ötesi Hava Hava Füzesi GÖKDOĞAN ile savaş uçakları F-16’ların icra ettiği bazı görevleri de gerçekleştirecek. ABD’den ihraç edilen hava-hava füzelerinin yerini alacak BOZDOĞAN ve GÖKDOĞAN, hava muharebelerinde kullanılmak üzere geliştirildi. Bu füzeler ile uçak, helikopter ve insansız hava araçlarını havadan imha görevini yürütebilecek AKINCI, bu görevde F-16’lara göre çok daha yavaş olacak ancak bir avantajı onu öne çıkarıyor. F-16’larda uçağın isabet alması ya da kaza-kırıma uğraması pilotun hayatı riske atıyor. İnsansız bir sistem olan AKINCI’nın gireceği bir hava mücadelesinde isabet alması ya da kaza-kırıma uğraması sadece maddi zararla sonuçlanıyor. Bu etken, AKINCI ve benzeri SİHA sistemlerini kullanıcılar açısından daha cazip hale getiriyor. Ancak belirtmek gerekir ki AKINCI, F-16 uçakları gibi başka bir savaş uçağına karşı bir it dalaşı mücadelesinde kullanıma uygun olmayacak.Sistemin, SOM seyir füzesi atabilme yeteneği de dikkat çekiyor. Üzerinde bulunan motor ile daha uzun menzillere alçaktan ulaşabilen seyir füzeleri, harekat sahasının önemli unsurları arasında yer alıyor. 250 kilometrenin üzerinde menzil aralığında etkili olabilen SOM seyir füzesi de AKINCI’ya entegre edilerek yine F-16’ların görev yükünün azaltılmasına katkı sunacak.Öte yandan AKINCI; MAM-T, MAM-L, MAM-C, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Nüfuz Edici Bomba’yı (NEB) da hedeflere karşı kullanabilecek.AKINCI’nın çoklu silah seçeneği, kullanıcı açısından da geniş bir görev profilinde etkin güç sağlayacak.Yapay zekâ sistemi desteğiAKINCI, aviyonik sistemlerinde de günümüz teknolojisinin birçok imkanını barındırıyor. SİHA, Sentetik Açıklıklı Radar (SAR) ile elektro-optik sistemlerin görüntü almakta zorlandığı kötü hava koşullarında dahi görüntü alarak kullanıcıya aktarabilecek. Meteoroloji radarı ve çok amaçlı hava radarını bünyesinde barındıracak olan hava aracı platformu bu kabiliyetleriyle sınıfında önemli bir konuma sahip olacak.Bünyesinde EO/IR kamera, ASELSAN tarafından milli olarak üretilen AESA radarı, Görüş Hattı Ötesi (uydu) bağlantı ve elektronik destek sistemleri gibi kritik yükler taşıyacak olan hava aracı, gelişmiş yapay zekâ özelliklerine de sahip olacak. Ayrıca bulundurduğu yapay zekâ bilgisayarları vasıtasıyla sensörlerden ve uçak üzerinde bulunan kameralardan aldığı verileri kaydederek bilgi toplayabilecek. Hiçbir dış sensöre veya Küresel Konumlama Sistemi’ne ihtiyaç duymadan hava aracının yatış, dikilme ve yönelme açılarını tespit edebilecek olan bu yapay zekâ sistemi, coğrafi bilgileri kullanarak çevresel farkındalık sağlayacak. Gelişmiş yapay zekâ sistemi elde ettiği verileri işleyerek karar verme özelliğine sahip olacak. İnsan gözüyle tespit edilemeyen kara hedeflerini tespit edebilecek olan yapay zekâ sistemi, AKINCI’nın daha etkin kullanılmasını sağlayacak.Yeni projelerde tarih verildiAltı çizilmesi gereken bir diğer nokta ise Türkiye, AKINCI ve TUSAŞ’ın geliştirdiği AKSUNGUR ile dünyada bu sınıfta SİHA üretebilen ülkeler arasına adını yazdırmayı başardı. Yeni projeler de Türkiye’nin SİHA’lar konusunda dünyadaki konumunu daha da yükseltecek.Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar’ın AKINCI’nın teslim töreninde yaptığı açıklamaya göre; kısa pistli gemilere kalkış-iniş yapacak Bayraktar TB3, 2022’de ilk uçuşunu yapacak. Baykar’ın en önemli projesi olarak belirtilebilecek İnsansız Savaş Uçağının ilk uçuş tarihi ise 2023 yılı olarak açıklandı.

https://tr.sputniknews.com/20210820/amerikan-fuzelerinin-yerinin-alacak-bozdogan-2022de-envantere-giriyor-1048189280.html

Sergen Salmanoğlu Su-35 alınmalı 0

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Turan Salcı https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

Turan Salcı https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

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Turan Salcı https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

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