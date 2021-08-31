https://tr.sputniknews.com/20210831/ali-koc-pusuda-yatan-bir-ekip-var-bunlardan-biri-de-sayin-aziz-yildirimin-ekibi-1048491586.html

Ali Koç: Pusuda yatan bir ekip var bunlardan biri de sayın Aziz Yıldırım'ın ekibi

Ali Koç: Pusuda yatan bir ekip var bunlardan biri de sayın Aziz Yıldırım'ın ekibi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, eski başkan Aziz Yıldırım'ın kendisini hedef aldığını belirterek, "Pusuda yatan bir ekip var, bunlardan biri de Sayın Aziz... 31.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-31T22:58+0300

2021-08-31T22:58+0300

2021-08-31T23:13+0300

yaşam

aziz yıldırım

fenerbahçe

ali koç

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Ali Koç, Haber Global'de çıktığı canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu.Eski başkan Aziz Yıldırım'ı gündemine alan Koç, "Pusuda yatan iki ayrı ekip var, bunlardan biri Sayın Aziz Yıldırım'ın ekibi. Fenerbahçe'nin başkanı olmuş bir şahıs, Fenerbahçe'nin kötü gitmesinden medet umuyor. Kendisi açık bir şekilde neler beklediğini söyledi. Tribünlere yollatacağım seni dedi. İşler kötü giderse yollanır başkan" diye konuştu."Fenerbahçe'nin başkanı olmuş bir şahıs, Fenerbahçe'nin kötü gitmesinden medet umuyor, açık açık söylüyor. Bir nevi darbe bu. Sandık orada, seçimler ortada. Biri başkan olmak istiyorsa sandık orada. Er meydanına çıksın. Çıkacağım desin, yarın genel kurul çağrısı yaparım" diyen Koç, "Transferlerin kampa yetişmesi hakkında geçmişte söylemiştim, bu sezon son haftaya kalacağını söylemiştim. Bu konuda elimizi kolumuzu bağlayan bir UEFA tarafı var. Kadro boşaldıkça limitlerimiz rahatlıyor" diye konuştu.Ali Koç transfer çalışmalarına yönelik şu bilgileri verdi:"Yönetime gelince bizi UEFA'ya çağırdılar 'Bu ne rezalet?' diye. Men edilmedik, bizim anlattığımız vizyon ve yapmak istediklerimiz UEFA'nın kulağına doğru geldi. Biz, Trabzonspor ve TFF, Cenevre'ye gittik, orada sunum yaptık. Sezon sonu FFP anlaşmamız bitiyor. İnşallah bizi inceledikleri zaman başka bir anlaşmayla karşı karşıya kalmayız ve daha rahat hareket edebiliriz"Transferler 2 Eylül'e yetişecek mi?"Min-Jae kafa kafaya geldi, onu UEFA listesine yazdırabildik. Rossi yazdırılabilecek herhangi bir transfer bedeli yok. Geriye bir forvet kaldı. Hocamızın istediği sol tarafa 90 dakika ileri geri koşacak bir oyuncu... Oyuncuyla anlaşma noktasına geldik. 2 Eylül'e yetişecek mi göreceğiz. Forvetimizin de düşüneceğimizi düşünüyorum."

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aziz yıldırım, fenerbahçe, ali koç