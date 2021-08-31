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Ankara'da kadın cinayeti: Eski eşini öldürüp, erkek arkadaşı ile kızını yaraladı
Ankara'da kadın cinayeti: Eski eşini öldürüp, erkek arkadaşı ile kızını yaraladı
Ankara'da Salih Ö., takip ettiği eski eşi Ebru Yüksel ile erkek arkadaşı Mustafa D.'yi ve yanlarında bulunan kızı İsra Ö.'ye, oturdukları sitenin bahçesinde... 31.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-31T06:30+0300
2021-08-31T06:29+0300
yaşam
ankara
kadın cinayeti
kadın cinayetleri
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Olay, saat 22.30 sularında Ankara'nın Mamak ilçesinde gerçekleşti.İddiaya göre, 38 yaşındaki Salih Ö., boşandığı eşi Ebru Yüksel, erkek arkadaşı Mustafa D. ve yanlarında bulunan kızı İsra Ö.'yü takibe aldı. Ebru Yüksel ve Mustafa D. oturdukları sitenin bahçesine geldiği sırada karşılarına çıkan Salih Ö. İle tartışmaya başladı. Aralarında çıkan kavga sırasında yanında getirdiği tabancayı çıkaran Salih Ö., eski eşi ve erkek arkadaşına kurşun yağdırdı. Bu sırada kızı İsra Ö. de babasının silahından çıkan kurşunla yaralandı. Salih Ö. daha sonra aynı tabancayla kendi kafasına ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Silah seslerini duyan site sakinleri bahçeye baktıklarında biri çocuk 4 kişiyi yerde kanlar içerisinde yatarken gördü. Hemen bahçeye koşan site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleyi ise çevredeki vatandaşlar yaptı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki diğer hastanelere kaldırıldı. Ebru Yüksel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kalçasından yaralanan Mustafa D. ile İsra Ö.’nin durumunun iyi olduğu belirtilirken, Salih Ö.’nün ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı.
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ankara, kadın cinayeti, kadın cinayetleri

Ankara'da kadın cinayeti: Eski eşini öldürüp, erkek arkadaşı ile kızını yaraladı

06:30 31.08.2021
Eski eşini öldürüp, erkek arkadaşı ile kızını yaraladı
Eski eşini öldürüp, erkek arkadaşı ile kızını yaraladı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2021
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Ankara'da Salih Ö., takip ettiği eski eşi Ebru Yüksel ile erkek arkadaşı Mustafa D.'yi ve yanlarında bulunan kızı İsra Ö.'ye, oturdukları sitenin bahçesinde silahla saldırdı, ardından kendi kafasına ateş ederek intihara kalkıştı.
Olay, saat 22.30 sularında Ankara'nın Mamak ilçesinde gerçekleşti.
İddiaya göre, 38 yaşındaki Salih Ö., boşandığı eşi Ebru Yüksel, erkek arkadaşı Mustafa D. ve yanlarında bulunan kızı İsra Ö.'yü takibe aldı. Ebru Yüksel ve Mustafa D. oturdukları sitenin bahçesine geldiği sırada karşılarına çıkan Salih Ö. İle tartışmaya başladı.
Aralarında çıkan kavga sırasında yanında getirdiği tabancayı çıkaran Salih Ö., eski eşi ve erkek arkadaşına kurşun yağdırdı. Bu sırada kızı İsra Ö. de babasının silahından çıkan kurşunla yaralandı. Salih Ö. daha sonra aynı tabancayla kendi kafasına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.
Silah seslerini duyan site sakinleri bahçeye baktıklarında biri çocuk 4 kişiyi yerde kanlar içerisinde yatarken gördü. Hemen bahçeye koşan site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleyi ise çevredeki vatandaşlar yaptı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki diğer hastanelere kaldırıldı. Ebru Yüksel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kalçasından yaralanan Mustafa D. ile İsra Ö.’nin durumunun iyi olduğu belirtilirken, Salih Ö.’nün ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı.
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