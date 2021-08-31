https://tr.sputniknews.com/20210831/appledan-yeni-plan-iphonelara-uydu-telefonu-ozellikleri-getirilecek-1048471814.html

Apple'dan yeni plan: iPhone'lara 'uydu telefonu' özellikleri getirilecek

Apple'dan yeni plan: iPhone'lara 'uydu telefonu' özellikleri getirilecek

Apple’ın yeni iPhone modelleri için acil durumlarda kullanılmak üzere uydu özelliği getirme hazırlığı içerisinde olduğu öğrenildi. 31.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-31T11:59+0300

2021-08-31T11:59+0300

2021-08-31T11:58+0300

dünya

apple

iphone

özellik

uydu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104230/34/1042303475_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_68ed410729a14fab26b6c9e9ab545008.jpg

Apple'ın iPhone'a uydu özellikleri getirme çabası, acil durumlara odaklanacak ve kullanıcıların ilk kurtarma ekiplerine mesaj göndermelerine ve hücresel kapsama alanı olmayan alanlardaki kazaları bildirmelerine olanak tanıyacak.Bloomberg'in haberine göre iki acil durum özelliği geliştiren şirket, 2017'den beri konsepti araştıran bir ekiple yıllardır uydu teknolojisi üzerinde çalışıyor. TF International Securities analisti Ming-Chi Kuo, telefonların muhtemelen Globalstar Inc tarafından geliştiren teknolojiyi kullanacağını söyledi. Planlar henüz halka açık olmadığı için kimliğini açıklamamak isteyen başka bir kaynak, bir sonraki iPhone'ların uydu iletişimi için gerekli donanıma sahip olsa da, özelliklerin gelecek yıldan önce hazır olma ihtimalinin düşük olduğunu söyledi. Öte yandan özellikler, piyasaya sürülmeden önce değişebilir veya rafa kaldırılabilir.Apple yetkilileri ise, konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti. Uydu Üzerinden Acil Durum Mesajı olarak adlandırılan ilk bileşen, telefon sinyalinin olmadığı durumlarda kullanıcıların bir uydu ağı üzerinden acil durum ekiplerine mesaj göndermesine izin verecek.Bu özellik, standart SMS ve iMessage ile birlikte üçüncü bir protokol olarak Mesajlar uygulamasına entegre edilecek ve yeşil veya mavi yerine gri mesaj balonlarıyla görünecek.'Stewie' adı verilen özellik, telefonun 'rahatsız etmeyin' ayarı açık olsa bile acil durum mesajlarını düzgün bir şekilde iletebilecek ve kısa mesajın yanında telefon görüşmeleri de yapılabilecek.

https://tr.sputniknews.com/20210820/apple-ofise-donus-tarihini-yine-erteledi-1048182506.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

apple, iphone, özellik, uydu