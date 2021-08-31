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Aydın'da Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 120 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aydın'da Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 120 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 120 düzensiz göçmen kurtarıldı. 31.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-31T23:45+0300
2021-08-31T23:45+0300
2021-08-31T23:45+0300
türkiye
yunanistan
aydın
göçmen
suriyeli
kuşadası
afgan
geri dönüş
kurtarma
sahil güvenlik
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Kuşadası açıklarında farklı saatlerde can salı ve lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin yardım istediği ihbarı üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.Ekipler, yabancı uyruklu 120 düzensiz göçmeni kurtarıp kıyıya çıkardı.Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri öğrenilen 120 düzensiz göçmen, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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yunanistan, aydın, göçmen, suriyeli, kuşadası, afgan, geri dönüş, kurtarma, sahil güvenlik, düzensiz göç
Aydın'da Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 120 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 120 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Kuşadası açıklarında farklı saatlerde can salı ve lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin yardım istediği ihbarı üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yabancı uyruklu 120 düzensiz göçmeni kurtarıp kıyıya çıkardı.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri öğrenilen 120 düzensiz göçmen, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.