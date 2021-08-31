https://tr.sputniknews.com/20210831/bae-devlet-baskani-danismani-gargastan-erdogan-nahyan-gorusmesine-iliskin-aciklama-1048475378.html

BAE Devlet Başkanı Danışmanı Gargaş'tan Erdoğan-Nahyan görüşmesine ilişkin açıklama

BAE Devlet Başkanı Danışmanı Gargaş'tan Erdoğan-Nahyan görüşmesine ilişkin açıklama

BAE Devlet Başkanı Diplomasi Danışmanı Gargaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile gerçekleştirdiği... 31.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-31T13:40+0300

2021-08-31T13:40+0300

2021-08-31T13:40+0300

recep tayyip erdoğan

birleşik arap emirlikleri (bae)

enver gargaş

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş, Erdoğan ile Al Nahyan'ın dünkü telefon görüşmesine ilişkin Twitter hesabından değerlendirmede bulundu.İki liderin görüşmesini "çok olumlu ve dostça" olarak yorumlayan Gargaş, söz konusu temasın özellikle BAE'nin bölgesel istikrar için köprüler inşa etme arayışında olduğu yeni sürece denk gelmesine dikkati çekti.Gargaş, BAE'nin yeni süreçte bölgedeki ülkeler ve halkların istikrarı için işbirliği yapmak istediğini vurguladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Ağustos'ta da BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan'ı Ankara'da kabul etmişti.

birleşik arap emirlikleri (bae)

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recep tayyip erdoğan, birleşik arap emirlikleri (bae), enver gargaş